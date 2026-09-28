Mientras el campeón de Liga Betplay recibe 1.600 millones de pesos en premios, esto ganan las campeonas de Liga Femenina

Se filtraron las sumas de dinero que los campeones de liga reciben en el fútbol colombiano y hay que decir que son muy amplias las diferencias. A propósito del título del Deportivo Cali en el fútbol femenino, tras vencer a Santa Fe en la final, se trae el dato de lo que el Junior de Barranquilla, actual campeón de la rama masculina, obtuvo por alzar el trofeo.

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Antes del Mundial 2026, Junior de Barranquilla jugó la final contra Atlético Nacional, al que venció 3-0 en la ida en la capital del Atlético y prácticamente aseguró su estrella 12. Por más que el gigante verdolaga intentó hacer daño en Medellín, el Tiburón aguantó y pudo gritar campeón.

Por este título, Junior recibió como premio una suma económica de 500 mil dólares de la Conmebol, un botín que asciende hoy a 1.600 millones de pesos colombianos. Si se compara con los números que le entregaron al Deportivo Cali femenino, se siente la diferencia.

Por el título, el club azucarero recibió un premio de 250 millones de pesos colombianos, otorgados por la Dimayor, entidad que regula las competencias del fútbol colombiano. La Conmebol, ente máximo del balompié sudamericano, no se hace presente con un incentivo económico en la rama femenina.

Liga Betplay femenina Deportivo Cali campeón Foto: Jorge Orozco

En lo que la Conmebol sí se hace presente es en el cupo a la Copa Libertadores, donde Deportivo Cali no tendrá un caminO tan complicado sobre el papel y enfrentará a Libertad de Paraguay, Universidad de Chile y Nacional de Uruguay. Evita a las potencias de Brasil y podrá recibir incentivos económicos por pasar de ronda y ganar partidos.

Cali venció a Santa Fe en la final

El pasado 26 de septiembre, fue un marcador global de 7-4 a favor del Deportivo Cali tras el triunfo 3-2 en el juego de ida en El Campín y el 4-2 en el juego de vuelta en el Palmaseca de Palmira. Las Leonas no pudieron igualar la intensidad del rival y se vieron bastante superadas.

Con este resultado, Deportivo Cali no solo se consagró campeón y el dueño de los 250 millones de pesos como premio, sino que se convirtió en el máximo ganador de la Liga Femenina en Colombia, con cuatro trofeos en sus vitrinas.

La próxima semana, Santa Fe y Deportivo Cali viajarán a territorio ecuatoriano para disputar la Copa Libertadores Femenina, del 15 al 31 de octubre de 2026.