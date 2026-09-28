¿Cuáles son las ciudades donde se registran más vehículos de alta gama? Sorprende Norte de Santander

Los autos de lujo no son un mercado lejano en Colombia. Según las cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) con corte en agosto, el mercado de esta gama de vehículos se concentra en polos urbanos con alto poder adquisitivo y en municipios estratégicos que ofrecen atractivas exenciones tributarias.

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Ciudades y municipios con mayor volumen de matrículas de alta gama

Con base en las cifras citadas previamente, el listado por ciudades es el siguiente:

Bogotá D.C.: 4.903 vehículos matriculados en todo 2026. Medellín: (730) Cali: (541) Envigado: (463) Villa del Rosario: (300)

Este último municipio, perteneciente a Norte de Santander, llama la atención, puesto que es el único lugar del top 5 que no hace parte de una de las metrópolis más importantes del país y supera a otras importantes regiones como Barranquilla.

Villa del Rosario, Norte de Santander. Foto: Getty Images

La tendencia de este municipio fue explicada por el equipo de Andemos, que resaltó los beneficios tributarios que hay para los vehículos matriculados en esta ciudad. Razón clave para el fenómeno.

“Los incentivos de impuestos sobre vehículos automotores y trámites de semaforización dictados por municipios como Villa del Rosario o Los Patios generan una migración masiva de matrículas desde Bogotá o Medellín hacia el departamento de Norte de Santander”, analizó el equipo.

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Aseguraron que es posible hablar de una “competencia entre secretarías” y señalaron que en regiones como Villa del Rosario los conductores se pueden ahorrar hasta un 40 %.

Todo esto gracias a los costos de trámites, derechos de tránsito y el primer año del impuesto vehicular: “Existe una dispersión entre el lugar donde se compra o circula un vehículo y la secretaría de tránsito donde se matricula”.

Así, es posible afirmar que este fenómeno no responde prioritariamente a que los autos circulen de forma permanente por las calles de la frontera, sino a una estrategia de optimización de costos por parte de los propietarios y empresas de leasing a nivel nacional.