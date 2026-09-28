Estudio reveló quién es el público objetivo de los vehículos eléctricos en Estados Unidos, junto a un dilema para sus vendedores

Un estudio realizado por la Zero Emission Transportation Association (ZETA) reveló un nuevo dilema para los vendedores de vehículos eléctricos en Estados Unidos, al encontrar que los jóvenes menores de 35 años son quienes más buscan estos automotores.

¿Es mejor escoger un carro eléctrico que uno de gasolina? Un estudio revela el punto que cambia la narrativa

Esta investigación tuvo en cuenta la opinión de unas 1.300 personas del país norteamericano, en el cual destacó que el 75 % de los estadounidenses menores de 35 años afirma que planea comprar o alquilar un VE en los próximos cinco años.

Las personas entre 35 y 49 años también demuestran una alta favorabilidad por los vehículos de esta tecnología; sin embargo, los entrevistados mayores de 50 años expresaron una realidad completamente diferente.

Un vendedor mostrando los vehículos a unos posibles compradores. Foto: Getty Images

En este grupo poblacional se encontró que tan solo el 50 % de las personas de 50 a 64 años considera probable hacerlo.

El dilema de los vendedores de vehículos eléctricos

El hallazgo clave de este estudio fue que, entre más adulta es la persona entrevistada, tiene menos afinidad por los vehículos eléctricos y, aunque esto en sí no marca un dilema, sí lo es cuando son los públicos adultos los que tienen mayor capacidad de pago.

Se ha identificado estadísticamente que las personas mayores de 50 años suelen tener más recursos económicos para acceder a estos vehículos, pero aún encuentran varias dudas y cuestionamientos a esta tecnología.

¿Se trabó el cargador de un carro eléctrico o híbrido? Así puede retirarlo sin dañarlo

Ahora bien, en términos generales, el estudio también destaca que la opinión sobre estos vehículos aumentó favorablemente y se consolida en un 53 % por todos los entrevistados.

Los mayores incrementos en percepción favorable se observaron entre consumidores latinos (+11), independientes (+8), residentes del oeste de EE. UU. (+11) y afroamericanos (+6). Específicamente, quienes han tenido algún tipo de experiencia previa con vehículos eléctricos muestran un 57 % de favorabilidad.

Más hallazgos del estudio: