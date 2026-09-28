Estudio reveló quién es el público objetivo de los vehículos eléctricos en Estados Unidos, junto a un dilema para sus vendedores

Un estudio realizado por la Zero Emission Transportation Association (ZETA) reveló un nuevo dilema para los vendedores de vehículos eléctricos en Estados Unidos, al encontrar que los jóvenes menores de 35 años son quienes más buscan estos automotores.
Esta investigación tuvo en cuenta la opinión de unas 1.300 personas del país norteamericano, en el cual destacó que el 75 % de los estadounidenses menores de 35 años afirma que planea comprar o alquilar un VE en los próximos cinco años.
Las personas entre 35 y 49 años también demuestran una alta favorabilidad por los vehículos de esta tecnología; sin embargo, los entrevistados mayores de 50 años expresaron una realidad completamente diferente.
En este grupo poblacional se encontró que tan solo el 50 % de las personas de 50 a 64 años considera probable hacerlo.
El dilema de los vendedores de vehículos eléctricos
El hallazgo clave de este estudio fue que, entre más adulta es la persona entrevistada, tiene menos afinidad por los vehículos eléctricos y, aunque esto en sí no marca un dilema, sí lo es cuando son los públicos adultos los que tienen mayor capacidad de pago.
Se ha identificado estadísticamente que las personas mayores de 50 años suelen tener más recursos económicos para acceder a estos vehículos, pero aún encuentran varias dudas y cuestionamientos a esta tecnología.
Ahora bien, en términos generales, el estudio también destaca que la opinión sobre estos vehículos aumentó favorablemente y se consolida en un 53 % por todos los entrevistados.
Los mayores incrementos en percepción favorable se observaron entre consumidores latinos (+11), independientes (+8), residentes del oeste de EE. UU. (+11) y afroamericanos (+6). Específicamente, quienes han tenido algún tipo de experiencia previa con vehículos eléctricos muestran un 57 % de favorabilidad.
Más hallazgos del estudio:
- La principal preocupación en torno a la infraestructura ha migrado desde “no poder cargar en casa” (que bajó a 18 %) hacia una demanda por mayor autonomía de la batería, disponibilidad de estaciones de carga públicas y tiempos de carga más rápidos.
- La “reducción de la contaminación del aire” se posiciona como el beneficio más convincente entre todas las afiliaciones políticas (85 % en el total nacional).
- Solo el 14 % de los compradores manifiesta una lealtad estricta a la misma marca de vehículo, mientras que el 40 % compara diversas marcas antes de decidir.
- Un 81 % de los encuestados apoya normas de economía de combustible y contaminación más exigentes que impulsen la innovación de las automotrices.