Adiós al tráfico: nuevo puente en Bogotá agiliza el paso para casi 127.000 vehículos

La Alcaldía Mayor de Bogotá, con el acompañamiento del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), ha puesto en funcionamiento desde el pasado fin de semana el nuevo puente peatonal del centro comercial El Edén, que se encuentra ubicado sobre la avenida Boyacá con calle 12B.

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La apertura de esta infraestructura brinda varios beneficios para los ciudadanos de la capital, eliminando el paso semafórico que se vivía en el sector, instalado como una alternativa temporal desde 2019, y brindando una mejor circulación vehicular para alrededor de 127.000 vehículos que diariamente transitan por la zona.

Adicionalmente, el puente peatonal favorecerá a más de 92.000 personas, principalmente a aquellos que residen en los barrios Villa Alsacia, Nuevo Techo y sectores aledaños.

“La instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán ha sido clara: destrabar las obras y eso es lo que estamos haciendo. Este es un ejemplo de trabajo en conjunto. Este puente, que por cargas corresponde a Construcciones Planificadas, llevaba más de 8 años tratando de construirse. Hoy, gracias al trabajo de la constructora con varias entidades del Distrito, ya es una realidad”, comentó Orlando Molano, director del IDU.

¿Qué características tiene el nuevo puente peatonal?

La nueva estructura metálica que beneficia a los residentes de la zona cuenta con una longitud de 170 metros (incluidas las rampas), además de un gálibo (altura) de 5,60 metros y un ancho útil de 6,74 metros, en el que el espacio está diferenciado para poder garantizar una movilidad incluyente.

La demarcación que se encuentra en pintura azul se encarga de señalar la ruta peatonal que da acceso al centro comercial El Edén, mientras que la franja roja indica el recorrido sugerido para personas con discapacidad y ciclistas que lleven su bicicleta en las manos.

La nueva infraestructura peatonal tiene una longitud de 170 metros, incluidas sus rampas de acceso. Foto: IDU - API

Mientras aún se ejecutan las obras de la rampa del costado occidental, el centro comercial ha instalado un ascensor que tiene la capacidad para trasladar a 20 personas y hasta 1.500 kg de peso.

Asimismo, en las escaleras del costado occidental, se instalaron canaletas metálicas para poder facilitar el ascenso y descenso de bicicletas por las escaleras sin que haya la necesidad de cargarlas.

Para poder prevenir un accidente en el que esté involucrado este vehículo, la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a los ciudadanos para que en este nuevo puente peatonal, así como en los demás que se encuentran instalados en la ciudad, desciendan de sus bicicletas y transiten caminando, llevándolas de la mano.