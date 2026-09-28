Monumental trancón mantuvo totalmente detenido el tráfico en importante punto de la avenida Ciudad de Cali en Bogotá

Un camión varado quedó atravesado en una conexión clave hacia la calle 13 este lunes, 28 de septiembre, por lo cual no hubo paso en el punto durante aproximadamente una hora.
El trancón tuvo colapsado el occidente de Bogotá luego de que un camión quedara varado en Fontibón, específicamente en la oreja de conexión de la avenida Ciudad de Cali con la avenida Centenario (calle 13).
De acuerdo con el reporte de Bogotá Tránsito, el vehículo permanecía en el punto que permite tomar la Avenida Centenario hacia el occidente, por lo que no había paso en el sector.
La situación generó una fuerte congestión vehicular y complicó la movilidad de los conductores que utilizan esta conexión para continuar su recorrido hacia el occidente de la ciudad.
El reporte fue emitido durante la mañana de este lunes y, en inicio, las autoridades no habían informado cuánto tiempo permanecería bloqueado el punto ni cuándo sería retirado el vehículo.
Bogotá Tránsito mantuvo el seguimiento de la situación mientras avanzaron las labores para atender el incidente y recuperar la movilidad en la zona.
11:10 a.m. #AEstaHora | Camión varado en la localidad de Fontibón, en la oreja conectate en la Av Cali con Av. Centenario, a tomar la Av. Centenario al occidente— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 28, 2026
⛔ Sin paso en el punto.
❌ Fuerte congestión vehicular en el sector. pic.twitter.com/MWGlY6La0Z
La recomendación inicial para los conductores era tener en cuenta la afectación antes de dirigirse hacia este punto de la avenida Ciudad de Cali, especialmente quienes necesitaban tomar la avenida Centenario hacia el occidente y tomar rutas alternas.
Minutos más tarde, sobre las 12 del día, Bogotá Tránsito informó la llegada al lugar de una grúa para atender la situación, remover el vehículo y restaurar las condiciones de normalidad en el corredor.
11:52 a.m. #AEstaHora Unidad de grúa llega al sitio para retirar el camión varado. 🟠Se mantiene la afectación vial en el sector, nuestras unidades continúan en terreno realizando gestión de tráfico. https://t.co/KsPAbGRlcf pic.twitter.com/LbfX05VNV8— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 28, 2026
Finalmente, se informó el retiro del camión del corredor y se anunció que se recuperaron las condiciones de movilidad en la oreja conectante de la av. Ciudad de Cali con av. Centenario.
#AEstaHora El camión es retirado del corredor. Se recuperan las condiciones de movilidad en la conectante de la Av. Cali con Av. Centenario.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 28, 2026
✅Corredor sin novedad. https://t.co/lwTU9A71J0 pic.twitter.com/uZWlUiYfn5