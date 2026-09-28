Monumental trancón mantuvo totalmente detenido el tráfico en importante punto de la avenida Ciudad de Cali en Bogotá

Un camión varado quedó atravesado en una conexión clave hacia la calle 13 este lunes, 28 de septiembre, por lo cual no hubo paso en el punto durante aproximadamente una hora.

El trancón no tiene que ser inevitable: estas recomendaciones pueden marcar la diferencia para sus recorridos

El trancón tuvo colapsado el occidente de Bogotá luego de que un camión quedara varado en Fontibón, específicamente en la oreja de conexión de la avenida Ciudad de Cali con la avenida Centenario (calle 13).

De acuerdo con el reporte de Bogotá Tránsito, el vehículo permanecía en el punto que permite tomar la Avenida Centenario hacia el occidente, por lo que no había paso en el sector.

Camión varado ocasiona el cierre total de la vía en la oreja de la avenida Ciudad de Cali con calle 13 en Bogotá Foto: Cuenta de X Bogotá Tránsito

La situación generó una fuerte congestión vehicular y complicó la movilidad de los conductores que utilizan esta conexión para continuar su recorrido hacia el occidente de la ciudad.

El reporte fue emitido durante la mañana de este lunes y, en inicio, las autoridades no habían informado cuánto tiempo permanecería bloqueado el punto ni cuándo sería retirado el vehículo.

Bogotá Tránsito mantuvo el seguimiento de la situación mientras avanzaron las labores para atender el incidente y recuperar la movilidad en la zona.

La recomendación inicial para los conductores era tener en cuenta la afectación antes de dirigirse hacia este punto de la avenida Ciudad de Cali, especialmente quienes necesitaban tomar la avenida Centenario hacia el occidente y tomar rutas alternas.

Minutos más tarde, sobre las 12 del día, Bogotá Tránsito informó la llegada al lugar de una grúa para atender la situación, remover el vehículo y restaurar las condiciones de normalidad en el corredor.

Finalmente, se informó el retiro del camión del corredor y se anunció que se recuperaron las condiciones de movilidad en la oreja conectante de la av. Ciudad de Cali con av. Centenario.