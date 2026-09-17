Choque múltiple genera fuerte congestión vehicular en sector clave de Bogotá: tres buses del SITP y una motocicleta implicados

La escena mantiene, a esta hora, la movilidad reducida en uno de los principales corredores viales de la ciudad. Agentes de tránsito de la ciudad están al frente de la situación, intentando que la movilidad recobre la normalidad en el menor tiempo posible.

Fuerte choque bloquea la vía Bogotá-La Calera en ambos sentidos y obliga a tomar rutas alternas

En horas de la mañana de este jueves, 17 de septiembre, se presentó una situación que alteró la movilidad vehicular en Bogotá. En la avenida Boyacá con calle 12 bis se generó un choque múltiple entre tres buses zonales del SITP y una motocicleta.

La situación generó una interrupción parcial del paso y mantiene en alerta a conductores para que tengan paciencia con la situación.

La agente encargada de realizar el reporte manifestó que una ambulancia tuvo que hacer presencia en el lugar, ya que la situación había dejado a una persona herida, el conductor de la motocicleta.

Ambulancia hace presencia en el lugar de los hechos Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Bogotá Tránsito

Otra parte fundamental del reporte entregado por Bogotá Tránsito en su cuenta de X fue que se generaba el cierre de uno de los tres carriles, el central, de la Avenida Boyacá en el sentido sur-norte.

En un segundo reporte, entregado 30 minutos después del evento, las autoridades competentes señalaron que la afectación continuaba y que ya un grupo mayor de agentes se encontraba en la zona para ayudar a facilitar la circulación de los vehículos en una de las “horas picos” donde más tránsito hay.

Choque múltiple Avenida Boyacá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Bogotá Tránsito

La recomendación de las autoridades para quienes todavía no han ingresado a la zona es tener en cuenta las condiciones del corredor y, si es posible, buscar una ruta alternativa antes de llegar al punto del choque.

Unidades del Tránsito de la ciudad mantienen presencia en el lugar y se espera que, una vez sean retirados los vehículos involucrados, pueda comenzar a normalizarse el tránsito en el corredor vial en el sentido sur-norte.