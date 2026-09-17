Gaula y CTI rescataron a hombre que estaba secuestrado en Bogotá desde hace tres días: video muestra el impresionante operativo

El Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a cabo una operación durante la noche de este miércoles, 16 de septiembre, logrando la liberación de un hombre de 32 años que permanecía secuestrado desde hace tres días.

Estremecedor mensaje de Claudia Yepes, mamá del ingeniero Andrés Camilo Peláez, tras conocerse qué pasó con su hijo

El operativo se realizó en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá, y además dejó cuatro personas capturadas.

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, todo inició cuando la víctima se desplazaba en su vehículo y, en inmediaciones de la avenida Caracas, los delincuentes lo interceptaron y se lo llevaron contra su voluntad.

Tras esto, lo ingresaron al inmueble y comenzaron a llamar a su familia, más específicamente a su mamá, para exigir una suma de 130 millones de pesos para dejarlo en libertad. Fueron varias las comunicaciones que los secuestradores tuvieron.

De hecho, a la progenitora le hicieron llegar videos en los que se veía a su hijo siendo amenazado de muerte si no llegaba el dinero.

Una vez las autoridades tuvieron conocimiento del caso, comenzaron las respectivas investigaciones para lograr establecer el paradero de la víctima. Por lo mismo, se verificaron las cámaras de seguridad de la zona, lo que ayudó a ubicar la vivienda en la cual se estaban realizando las llamadas con la exigencia de la suma de dinero.

Con esta información, lograron determinar el sitio exacto en el que los delincuentes mantenían secuestrado al ciudadano. De esta forma, se organizó el operativo que finalmente se efectuó en la noche de este miércoles.

Giro en caso de la menor hallada muerta en alcantarilla de Bogotá: familiar reveló quién habría sido el hombre que se la llevó de su casa

En un impresionante video que se ha dado a conocer, se observa el momento en el que uniformados fuertemente armados llegan hasta el lugar, detienen a los delincuentes y liberan al ciudadano.

En total se logró la captura de cuatro personas que estarían detrás del secuestro y se incautó un arma de fuego. Los responsables fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas se realizará la imputación de cargos.

Imagen referencia de un secuestro. Foto: Adobe Stock

La principal hipótesis es que detrás del hecho estaría el Clan del Golfo, aunque esto no ha sido confirmado de manera oficial, por lo que se adelantan las investigaciones para esclarecer todo en su totalidad.

El secuestrado, por su parte, recibió la respectiva atención y pudo reencontrarse con sus familiares en la sede del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación. Al parecer, estuvo varias veces inconsciente durante estos tres días privado de la libertad.