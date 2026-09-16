Estremecedor mensaje de Claudia Yepes, mamá del ingeniero Andrés Camilo Peláez, tras conocerse qué pasó con su hijo

Claudia Yepes, la mujer que desde hace 1.625 días trina en redes sociales mensajes relacionados con la búsqueda de su hijo, el ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, dejó este miércoles, 16 de septiembre, uno verdaderamente estremecedor.

El escrito está relacionado con la versión que ha tomado más fuerza en las últimas horas, que asegura que Andrés Camilo fue asesinado, enterrado al borde de una quebrada en el municipio de San Andrés de Cuerquia, donde laboraba, y luego desenterrado para arrojar su cuerpo a un río, para desaparecerlo.

Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

“#DondeEstaCamilo #AndresCamiloNoAparece Dios 1.625 días desaparecido. Aunque toda la investigación presume que lo desenterraron y arrojaron al río, sigo esperando la verdad y justicia, que los desgraciados paguen el daño irreparable que le hicieron a mi hijo y a mi, Justicia!”, escribió.

El caso estuvo durante años sin grandes avances en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, desde hace aproximadamente un mes, las investigaciones comenzaron a moverse con fuerza y dieron con la captura de cuatro personas.

Todas, integrantes de la banda El Mesa, la cual tuvo a su cabecilla, alias El Montañero, como uno de los voceros en el espacio sociojurídico de la paz urbana del Valle de Aburrá con el gobierno Petro.

Desde que fue desaparecido su hijo, el lunes 4 de abril de 2022, Claudia emprendió una especie de operación Sirirí, similar a la de Fabiola Lalinde, otra antioqueña que empeñó su vida hasta encontrar a su hijo Luis Fernando, un estudiante de Sociología desaparecido el 3 de octubre de 1984.

En marzo de este año, Claudia habló con SEMANA. “Al principio fue muy duro porque, en todas las búsquedas que hacíamos, la gente nos llamaba y decía: ‘Lo vieron en tal parte, que lo vieron en otra parte’. Entonces, uno siempre va como guardando la esperanza de poderlo encontrar”, dijo.

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“Uno es muy vulnerable a todo. La gente que lo llama a extorsionarlo, a decirle que ‘yo lo tengo, mándeme 10 millones, mándeme 5 millones’”, relató.

En medio de esa fragilidad, de esa ansiedad por el retorno de Andrés Camilo, Claudia María cayó en la trampa de otros delincuentes.

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Pero ahora, con las evidencias logradas por la Fiscalía, con los testimonios entregados por los capturados y la luz al final del túnel de su búsqueda, es otra la realidad.

Parece haber certeza sobre el destino sufrido por el ingeniero Andrés Camilo y su mamá ahora exige verdad y justicia.