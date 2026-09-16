Magistrado César Reyes se habría salido de la Sala de Instrucción antes de debatir su ponencia sobre Isabel Zuleta

Este miércoles 16 de abril, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se reunieron para definir la situación jurídica de la senadora Isabel Zuleta, por el supuesto abuso de función pública luego de que habría solicitado al INPEC trasladar a nueve peligrosos cabecillas de la cárcel La Paz, en Itagüí, a la plazoleta La Alpujarra, en Medellín, para participar en el polémico ‘tarimazo’ que lideró el expresidente Petro.

SEMANA conoció que justo en el momento en que se iba a discutir la ponencia del magistrado César Reyes, en la que pedía abstenerse de seguir investigando a la congresista del Pacto Histórico, el togado se habría salido de la sesión con una aparente excusa médica.

“No ordenó, no dio instrucciones”: la ponencia que divide a la Corte Suprema para investigar a la senadora Isabel Zuleta por el ‘tarimazo’

Fuentes al interior de la Corte Suprema explicaron que dicha ponencia del magistrado Reyes, al parecer, iba a ser derrotada por la Sala; pero después de que se habría salido de la sesión, los magistrados presuntamente no lograron definir la situación jurídica de la congresista.

Esta sesión de la Sala de Instrucción sería la última que integran los actuales magistrados, por lo que el caso de Zuleta pasaría a reparto al despacho de alguno de los cinco magistrados que serán elegidos en las próximas horas por la Sala Plena.