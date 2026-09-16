“Bárbaros”: José Félix Lafaurie le tira pulla a Gustavo Petro por dato errado que dio en su réplica

En redes sociales han pasado factura a varias declaraciones que han dado los integrantes del Pacto Histórico y en las que han tenido varias equivocaciones.

Primero, recordaron a María Fernanda Carrascal, quien, durante la discusión de la reforma laboral, dijo que el día “tiene 60 horas”.

Ahora, recordaron varios errores de Gustavo Petro durante la más reciente réplica que hizo a la alocución del presidente Abelardo De La Espriella.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, notó que Petro tuvo un error en el cálculo sobre las semanas que tiene el año y de inmediato escribió en su cuenta en X.

“La matemática cuántica de los del ‘cambio’: el día tiene 60 horas. El año tiene 48 semanas. ¡Bárbaros!”, dijo Lafaurie.

Aunque Petro afirmó con toda certeza que el año tiene 48 semanas, la realidad es que son 52 y ese error de Petro generó que sus cuentas fueran erradas.

Por esa razón, el exmandatario ha sido blanco de todo tipo de críticas, aunque él no ha respondido.