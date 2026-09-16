Honorio Henríquez respalda ley de sometimiento que prepara el Gobierno: “Hay que dar ese paso”

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, expresó su respaldo a la ley de sometimiento que prepara el Gobierno De La Espriella para quienes permanecen al margen de la Constitución y las normas.

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Henríquez recordó que durante el discurso de posesión del mandatario nacional, el pasado 7 de agosto, planteó la necesidad de abrir un espacio para que los integrantes de organizaciones ilegales puedan someterse a la justicia bajo condiciones y plazos definidos.

“Dije que era importante que se abriera un espacio para el sometimiento de quienes están al margen de la ley con unos términos perentorios cortos”, afirmó el presidente del Congreso.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, junto al consejo gremial. Foto: Senado.

Según Henríquez, la eventual negativa de los grupos ilegales a acogerse a la institucionalidad debe tener como respuesta una acción contundente de las autoridades.

“Si no se someten, todo el accionar de la Fuerza Pública, como tiene que ser, bajo el imperio de la Constitución Política y de las leyes”, señaló.

El presidente del Congreso indicó que el Gobierno es el encargado de dirigir esta política y confirmó que la iniciativa será analizada una vez se presente formalmente ante el Legislativo.

El presidente Abelardo De La Espriella ha reafirmado su posición de someter a la ley a los grupos ilegales. Foto: Presidencia de Colombia

“Ya está proponiendo una ley de sometimiento. Vamos a esperar a que la radiquen, la analizamos”, sostuvo. Sin embargo, anticipó su posición frente a la propuesta: “A mi manera de ver, hay que dar ese paso”.

Henríquez cerró advirtiendo que quienes decidan no acogerse a la Constitución y las leyes deberán enfrentar las consecuencias: “Todo el peso” de estas.