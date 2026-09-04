Presidente del Senado lanza alerta por modelo de pasaportes heredado del gobierno Petro: recursos de los colombianos, en riesgo

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, advirtió en la mañana de este 4 de septiembre sobre el modelo de pasaportes contratado por el Gobierno Petro y que podría poner en riesgo los recursos de los colombianos. Cabe recordar que el convenio suscrito fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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El tribunal aseguró que hay elementos que evidenciarían una “planeación improvisada”, incertidumbre sobre la ejecución técnica, operativa y financiera, incumplimientos y cambios en los cronogramas, información institucional contradictoria y falta de certeza sobre la infraestructura, el personal y la capacidad real para asumir la operación del modelo.

Honorio Henríquez aseguró que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca genera preocupación por la planeación y financiación del modelo de pasaportes, aunque aclaró que la expedición de documentos no debería suspenderse. Foto: Adobe Stock

Henríquez argumentó que hay otro aspecto que considera preocupante: no se trata únicamente de pasaportes. Además, cuestionó el respaldo presupuestal de compromisos proyectados por aproximadamente diez años en dicho convenio.

“Quiero transmitirles tranquilidad a los colombianos: la decisión judicial no significa que se suspenda la expedición de pasaportes. Por el contrario, las entidades responsables deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos puedan tramitar y recibir sus documentos sin interrupciones”, afirmó Henríquez Pinedo.

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El legislador también aseguró que radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Gobierno responda varios asuntos relacionados con este caso.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, radicó un derecho de petición ante la Cancillería para conocer las medidas que adoptará el Gobierno frente a la suspensión del convenio relacionado con la expedición de pasaportes. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Presidencia) y (El País)

El primero se refiere a las medidas que adoptará para evitar cualquier suspensión, limitación o interrupción en la expedición y entrega de pasaportes. El segundo plantea cuál es el plan de mediano y largo plazo para atender las decisiones y requerimientos del Tribunal. El tercero indaga qué investigación se adelantará frente a las presuntas irregularidades relacionadas con compromisos presupuestales y vigencias futuras señaladas en la decisión judicial.

Finalmente, señaló que los colombianos no tienen por qué pagar las consecuencias de la improvisación del anterior Gobierno, y advirtió que no caben excusas ni más incertidumbre.