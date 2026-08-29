Así se mueven en el Senado los proyectos que responden a la propuesta de De La Espriella de frenar negocios de fotomultas

El presidente Abelardo De La Espriella, por medio de su cuenta de X, se refirió al caso de las cámaras de fotomultas y licencias de tránsito, indicando que presentará ante el Congreso del país una propuesta para “meterle la mano de frente a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos”.

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Presidente Abelardo De La Espriella propone reducir multas a conductores hasta un 50% y modificar la revisión técnico-mecánica

En palabras del mandatario, una de sus alternativas es la de reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito, ya que afirma que esta infracción tiene que ofrecer una sanción proporcional y no ser una condena económica para los hogares colombianos.

Adicionalmente, De La Espriella comentó que busca acabar con el requisito de la llamada “casa cárcel” que se usa para habilitar los Centros Integrales de Atención y que afirma se encargan de favorecer a los monopolios alrededor de los cursos para poder obtener descuentos en las multas.

Otra propuesta por parte del mandatario es la de realizar una revisión integral del RUNT y el Simit para poder identificar duplicidades y, a través de estos, eliminar o reducir de forma sustancial las tarifas que son cobradas a los colombianos.

Finalmente, el presidente De La Espriella también busca revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, la cual hoy en día se realiza anualmente para aquellos vehículos que han estado transitando por lo menos por un periodo de 6 años y que tienen un valor alrededor de los $320.000.

“Para mí, primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo. También estableceré parámetros claros para la calibración de los equipos, para evitar que los colombianos terminen pagando multas producto de mediciones defectuosas”, señaló De La Espriella.

Las propuestas en el Senado

Tras el anuncio por parte del presidente Abelardo De La Espriella, cientos de figuras políticas han comentado al respecto. Una de ellas ha sido el senador Gersson Vargas, también conocido como “Biter”, quien estuvo de acuerdo con las propuestas por parte del mandatario, afirmando su apoyo.

Asimismo, el senador le comentó al mandatario acerca de dos proyectos de su autoría que están dirigidos a cuidar el bolsillo de los conductores.

Una de ellas está relacionada con las cámaras fotomultas, en donde se propone colocar sanciones graduales por exceso de velocidad; en palabras de “Biter”, no se puede recibir el mismo garrote para quien se excede unos pocos kilómetros que para aquellos que manejan a velocidades demasiado peligrosas, por lo que se busca que el pago sea proporcional al exceso.

Otra propuesta por parte del senador es ofrecer un SOAT que se encargue de premiar al conductor, derivando en beneficios para los conductores del país que tengan buenos comportamientos en materia de seguridad vial y tránsito.

“Estamos trabajando en nuevas propuestas para revisar los costos de grúas y patios y en una amnistía para multas antiguas, buscando que miles de colombianos puedan ponerse al día sin quedar condenados económicamente. Yo no llegué al Senado a hacer oposición por hacer oposición, ni a aplaudir todo lo que venga del Gobierno. Mi independencia se mantiene”, comentó.