Histórico club de la Liga BetPlay jugará a puerta cerrada por amenazas: alarmante situación de seguridad

Este sábado, 29 de agosto de 2026, se destapó un nuevo caso de amenazas en la Liga BetPlay. Uno de los equipos históricos, y campeones de Colombia, anunció que jugará a puerta cerrada debido a las amenazas que ha recibido en las últimas horas.

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Se trata del Deportes Tolima, equipo que por medio de un contundente comunicado anunció las medidas y desató todo tipo de comentarios. Además, el rechazo es generalizado.

Nómina del Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Jorge A Cuellar-Colprensa

Deportes Tolima jugará a puertas cerradas por amenazas

“Hemos recibido amenazas que atentan contra la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales. Por disposición de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué, este lunes jugaremos ante Cúcuta Deportivo a puerta cerrada”, arranca el comunicado del Deportes Tolima.

Y añaden: “Nuestra prioridad absoluta es preservar la vida y la integridad de todos los asistentes al escenario”.

Luego de cinco partidos jugados en Liga BetPlay, Deportes Tolima es parcialmente cuarto con 10 puntos. En Copa BetPlay, el equipo pijao cayó eliminado ante Deportes Quindío, y viene de caer en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente Del Valle.

Así las cosas, las esperanzas del Deportes Tolima están 100% puestas en Liga BetPlay. Espera un triunfo ante Cúcuta Deportivo, y luego preparará su visita a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Información para los hinchas del Tolima que tenían boletas para el juego contra Cúcuta

Varios hinchas del Deportes Tolima se pronunciaron por medio de sus redes sociales. Allí manifestaron preocupación, pues algunos ya tenían boleta adquirida para el juego ante Cúcuta, y querían saber qué iba a pasar al respecto.

Tolima lo dejó claro: “A quienes poseen Tiquetera, les pedimos estar atentos. En breve informaremos el procedimiento de compensación correspondiente”.

Y las noticias no son del todo alentadoras, pues el comunicado del elenco pijao cierra con: “Las puertas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Informaremos oportunamente cualquier decisión al respecto”.