Tolima consuma el fracaso de Colombia en la Copa Libertadores: IDV de Ecuador lo eliminó en octavos

Deportes Tolima era el último club colombiano con vida en la Copa Libertadores 2026. La gasolina le alcanzó al club tolimense solamente hasta los octavos de final, donde cayó en la serie con un marcador 4-1 ante Independiente del Valle de Ecuador.

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Desde la previa, IDV se veía superior en la llave y así pudo demostrarlo en la cancha, ganando los dos partidos, tanto en Ibagué como en Quito, para citarse en los cuartos de final. El club colombiano intentó hacer la épica en el final con gol de Junior Hernández, pero el nuevo grande de Ecuador ya tenía todo listo y no pasó apuros en la agonía del juego.

Con victoria 3-1 en Quito, Independiente del Valle clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores y sueña con el título, dejando eliminado al ‘Pijao’, y ahora citándose con el poderoso Flamengo de Río de Janeiro en la siguiente ronda.

Daykol Romero, Carlos González y Matías Perelló, a los 59, 70 y 90+5 minutos, respectivamente, marcaron los goles del negriazul en el estadio Banco Guayaquil. Por su parte, Junior Hernández, a los 84, anotó el descuento de los colombianos, insuficiente para al menos igualar las cargas.

Djorkaeff Reasco con Yordan Osorio Foto: Getty Images

El camino de los Rayados del Valle se empina ahora con un desafío de máxima exigencia: el Flamengo lidera de posibles campeones y es el vigente campeón de la Libertadores. Espera sumar su quinto título continental.

El equipo dirigido por el uruguayo Joaquín Papa monopolizó la posesión, administró los tiempos y redujo al mínimo las opciones de un Tolima que rara vez logró acercarse con peligro al arco defendido por Aldair Quintana. El trámite fue suficiente para mostrar su poderío de local y así sacar la serie adelante.

IDV vs. Flamengo

Los equipos que siguen con vida en la Libertadores son Estudiantes de La Plata, Flamengo, Palmeiras, Liga de Quito, Fluminense, Platense e Independiente Del Valle.

Por otro lado, los clubes eliminados en los octavos de final fueron: Universidad Católica, Cruzeiro, Mirassol, Cerro Porteño, Coquimbo Unido, Deportes Tolima e Independiente Rivadavia.

Estudiantes vs. Corinthians

Flamengo vs. Independiente del Valle

Palmeiras vs. Liga de Quito

Fluminense vs. Platense

Con Independiente del Valle en cuartos de final, los únicos jugadores colombianos que siguen en competencia son: Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata, Jorge Carrascal en Flamengo, Aldair Quintana con IDV, Jhon Arias con Palmeiras y Kevin Serna y Julián Millán con el Fluminense.