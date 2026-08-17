Partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana: canal de TV para ver a Tolima y Santa Fe

Deportes Tolima e Independiente Santa Fe regresan a la acción luego del terremoto que obligó a tomar decisiones extraordinarias por parte de la Conmebol. El conjunto pijao enfrenta a Independiente del Valle en Copa Libertadores, mientras que los cardenales harán lo propio ante River Plate en Copa Sudamericanana.

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Al tiempo, se estarán disputando los partidos de vuelta en el resto de llaves. Esta es la programación oficial para los partidos de Libertadores y Sudamericana:

Partidos de Copa Libertadores

Martes 18 de agosto: Independiente Rivadavia vs. Fluminense (Vuelta) - 5:00 p. m. (COL)

Martes 18 de agosto: Deportes Tolima vs. Independiente del Valle (Ida) - 7:30 p. m. (COL)

Martes 18 de agosto: U. Católica vs. Estudiantes LP (Vuelta) - 7:30 p. m. (COL)

Miércoles 19 de agosto: Coquimbo Unido vs. Platense (Vuelta) - 5:00 p. m. (COL)

Miércoles 19 de agosto: Cerro Porteño vs. Palmeiras (Vuelta) - 5:00 p. m.

Miércoles 19 de agosto: Flamengo vs. Cruzeiro (Vuelta) - 7:30 p. m. (COL)

Jueves 20 de agosto: Liga de Quito vs. Mirassol (Vuelta) - 5:00 p. m. (COL)

Jueves 20 de agosto: Corinthians vs. Rosario Central (Vuelta) - 7:30 p. m. (COL)

Partidos de Copa Sudamericana

Martes 18 de agosto: Recoleta FC vs. Boca Juniors (Vuelta) - 5:00 p. m. (COL)

Martes 18 de agosto: São Paulo vs. Bolívar (Vuelta) - 7:30 p. m. (COL)

Miércoles 19 de agosto: Atlético Mineiro vs. RB Bragantino (Vuelta) - 5:00 p. m. (COL)

Miércoles 19 de agosto: Montevideo City vs. Tigre (Vuelta) - 7:30 p. m. (COL)

Miércoles 19 de agosto: Santa Fe vs. River Plate (Ida) - 7:30 p. m. (COL)

Jueves 20 de agosto: Macará vs. Santos (Vuelta) - 5:00 p. m. (COL)

Jueves 20 de agosto: Olimpia vs. Vasco da Gama (Vuelta) - 5:00 p. m. (COL)

Jueves 20 de agosto: Botafogo vs. Cienciano (Vuelta) - 7:30 p. m. (COL)

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver en vivo

Deportes Tolima es el único representante colombiano que clasificó a octavos de la Copa Libertadores. Su rival será Independiente del Valle de Ecuador.

El partido está programado para el martes 18 de agosto a las 7:30 de la noche (COL) y será transmitido por ESPN para toda latinoamérica.

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Santa Fe vs. River: hora y dónde ver en vivo

En el Estadio El Campín de Bogotá, Independiente Santa Fe recibe a River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La boletería está completamente agotada, tanto en la hinchada local como visitante.

Santa Fe vs. River está programado para el miércoles 19 de agosto a las 7:30 p. m. (COL) y la transmisión oficial estará disponible a través de ESPN. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán verlo en Disney +.