Deportes

Insólito ‘blooper’ de Aldair Quintana liquidó a IDV en Libertadores: Flamengo celebró

Justo el día que fue convocado a Selección Colombia, Aldair Quintana dejó un ‘blooper’ que resuena en Sudamérica.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
17 de septiembre de 2026 a las 10:34 p. m.
Aldair Quintana (der.) y un grave error que sentenció definitivamente a IDV en la Copa Libertadores.
Aldair Quintana (der.) y un grave error que sentenció definitivamente a IDV en la Copa Libertadores. Foto: Getty Images

Este jueves, 17 de septiembre, Aldair Quintana tuvo acción con Independiente del Valle (IDV) en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el portero colombiano cometió un error prácticamente lapidario.

La opinión de Carlos Antonio Vélez sobre la convocatoria de la Selección Colombia.
Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia: analizó el cambio
Néstor Lorenzo habló sobre el heredero de la '10' en Selección Colombia.
Decisión oficial sobre el nuevo 10 de la Selección Colombia: dorsal de James Rodríguez tendrá heredero

En concreto, este jueves, Flamengo recibió a IDV en el Maracaná y por la vuelta de los cuartos de final de Libertadores. Antes de que arrancara el juego, el global iba 2-0 a favor de Fla, con una llave prácticamente liquidada.

Sin embargo, IDV sorprendió a los 31′ y anotó gracias a Djorkaeff Reasco, poniendo el 2-1 en el global que acercaba a IDV a la hazaña.

El blooper de Aldair Quintana en Libertadores

IDV estaba a un solo gol de empatar la llave, pero sobre los 83′ llegó el blooper de Aldair Quintana. El colombiano calculó mal la trayectoria del balón; este último le pasó por encima y dejó el arco a merced para que Giorgian De Arrascaeta anotara.

Con ese tanto de Giorgian, Flamengo puso el 1-1 del partido, 3-1 en el global, y sentenció su pase a las semifinales de la Copa Libertadores.

¿Contra quién jugará Flamengo la semifinal de la Copa Libertadores?

Contra Estudiantes de La Plata, en una llave de primer nivel, pues son dos equipos que saben perfectamente lo que es ganar la Copa Libertadores.

El error de Aldair, justo el día que lo convocaron en Colombia

Horas antes de que IDV jugara los cuartos de final de vuelta, ante Flamengo, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, anunció que incluía a Aldair Quintana en la lista de 26 convocados para los amistosos contra México, Paraguay y Perú.

Aldair Quintana está en la lista de porteros, junto a Kevin Mier y Álvaro Montero. Es decir, Quintana entra en los planes de renovación de Lorenzo, que ya es más que evidente.

Sin Camilo Vargas ni David Ospina, el arco de la Selección Colombia tendrá un nuevo dueño. Esa es una de las grandes noticias, en medio del revolcón que hubo en la Tricolor de cara al proceso mundialista del 2030.