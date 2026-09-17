Es oficial un adiós en Atlético Nacional; tras varios años, habrá importante cambio y dan detalles

Atlético Nacional anunció este jueves la finalización de su alianza con Nike, luego de 14 años de relación entre ambas partes. El club informó que no renovará el contrato de patrocinio y licencia con la marca deportiva, que seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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La decisión, según explicó la institución, hace parte de una nueva dirección estratégica que será desarrollada en los próximos meses. El equipo antioqueño indicó que entregará más detalles sobre este proceso posteriormente.

Catorce años, muchos capítulos compartidos. Gracias, Nike, por vestir parte de nuestra historia. pic.twitter.com/5cr7X3h74I — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 18, 2026

“Atlético Nacional informa, después de 14 años de alianza, la finalización y no renovación del contrato de patrocinio y licencia con la marca Nike como patrocinador oficial, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026”, señaló el club en su comunicado.

Durante este periodo, Nike estuvo a cargo de la fabricación y distribución de la indumentaria oficial del equipo. La alianza acompañó diferentes etapas deportivas e institucionales de Atlético Nacional, que ahora iniciará un proceso de transición antes de la culminación del acuerdo.

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El club expresó su agradecimiento a la compañía por el trabajo desarrollado durante los años de vínculo.

“Agradecemos profundamente a Nike por acompañarnos en este camino, por vestir nuestros triunfos y por ser parte de capítulos inolvidables de nuestra historia”, afirmó Atlético Nacional.

Atlético Nacional pone fin a una era de colaboración con Nike Foto: Colprensa

Asimismo, la institución indicó que ambas partes trabajarán para que el cierre de la relación se lleve a cabo bajo los términos establecidos.

“Valoramos enormemente el espíritu de colaboración y profesionalismo con el que Nike ha abordado este proceso. Ambas marcas estamos comprometidas con que esta transición se desarrolle a la altura de los estándares que siempre nos distinguieron como aliados”, agregó el equipo.

El club señaló que continuará con la búsqueda de nuevas alianzas dentro de sus planes de fortalecimiento institucional.

“Atlético Nacional continúa trabajando en el fortalecimiento de su marca y en la construcción de nuevas alianzas que acompañen los objetivos deportivos y comerciales de la institución”, concluyó el comunicado.