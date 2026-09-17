¿Qué significa la señal de tránsito que tiene dos líneas curvas paralelas? Es clave y puede salvarle la vida

La señal de tránsito que tiene dos líneas curvas en paralelo con un fondo amarillo significa puente angosto, alertando al conductor sobre la proximidad de un corredor con poco espacio que viene en la vía.

¿Qué debe hacer al ver la señal SR-36? La advertencia que no debe ignorar en carretera para evitar multas

Al igual que todas las señales amarillas, esta cumple la función de alertar a los conductores sin la necesidad de representar un peligro inminente. Por lo general, esta señal se usa cuando el estrechamiento es tanto que sobre el puente puede transitar un solo vehículo a la vez.

Cuando un conductor encuentre esta señal en la carretera, debe adoptar las siguientes reacciones:

Reducir la velocidad inmediatamente: La disminución del espacio lateral reduce el margen de error del conductor frente al peralte o las irregularidades del firme en el puente. Prohibición absoluta de adelantar: Bajo ninguna circunstancia se deben realizar maniobras de sobrepaso al aproximarse o transitar sobre un puente angosto. La visibilidad suele verse reducida y la calzada estrecha no permite el paso simultáneo de tres vehículos. Ceder el paso en vías angostas o de un solo carril: En carreteras secundarias o de montaña donde el puente permite el paso de un solo vehículo a la vez, identificar si existe señalización complementaria de prelación (SR-38 o SR-39). Si un vehículo pesado o un bus ya ingresó al puente desde el sentido opuesto, es clave detenerse antes del acceso y esperar a que complete el cruce. Tomar el centro del carril y evitar frenar bruscamente sobre la estructura: Mantener ambas manos firmes sobre el volante para contrarrestar los golpes de viento lateral habituales en viaductos y puentes elevados.

La gran confusión

Algunas personas confunden esta señal con otra que también está enmarcada por el color amarillo, pero significa algo distinto: la de reducción asimétrica de la calzada.

Reducción asimétrica de la calzada Foto: Getty Images

En el caso del ejemplo, indica que la calzada derecha será reducida; por tanto, todos los vehículos que transitan por esta deberán pasarse al carril izquierdo. También puede encontrarse con asimetría del lado izquierdo.

Estas señales en mención hacen parte de la categoría que indica las variaciones en la vía que restringen el paso o cambian las condiciones de circulación y son calificadas como “señales preventivas sobre restricciones físicas de la vía”.