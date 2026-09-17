Brigitte Baptiste reveló las razones por las cuales renunció a la rectoría de la Universidad Ean tras 7 años en el cargo

La bióloga y académica Brigitte Baptiste anunció su salida de la rectoría de la Universidad Ean luego de siete años al frente de la institución educativa.

Biassini Segura rompe el silencio tras graves acusaciones sobre muestras de afecto a su hija y anuncia acciones legales

Según confirmó la universidad este jueves, 17 de septiembre de 2026, la directiva continuará desempeñando sus funciones oficiales hasta el próximo 30 de octubre, momento en el que culminará formalmente su ciclo directivo para dar paso a un nuevo rol enfocado en la docencia y la investigación científica dentro del mismo campus.

En declaraciones ofrecidas para explicar su decisión, Baptiste señaló que el contexto actual y los constantes desafíos en materia ambiental y tecnológica reactivaron su vocación formativa e investigativa.

“Durante mis siete años de rectoría en la EAN, he recibido tal cantidad de preguntas, tantas solicitudes de claridad sobre lo que significa la sostenibilidad, la equidad, la inclusión y hoy en día las nuevas tecnologías, que realmente han logrado que me preocupe de nuevo por la necesidad de participar en la construcción de conocimiento”, afirmó la académica.

De acuerdo con sus palabras, la decisión responde al deseo de reencontrarse con el trabajo directo en el aula y los laboratorios.

“Volver a acoger esa pasión con la que hace 40 años estudié biología, con la que participé en el Instituto Humboldt en los estudios de biodiversidad de Colombia y con la que sigo creyendo que los colombianos vamos a encontrar soluciones para construir nuestro futuro. Por ese motivo dejo la rectoría, para volver a ser investigadora, para volver a trabajar codo a codo con los profes, con los estudiantes en una manera distinta de construir conocimiento”, puntualizó Baptiste.

También aclaró expresamente que su desvinculación de la rectoría no implica un alejamiento de la comunidad universitaria: “No dejo la EAN, dejo la rectoría para poder hacer otras cosas distintas”.

Durante sus siete años al frente de la Universidad Ean, la gestión de Baptiste estuvo orientada a la consolidación de prioridades institucionales en sostenibilidad, equidad e innovación.

La institución destacó entre sus logros la implementación del programa Becas por Colombia, iniciativa diseñada para ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes emprendedores de diversas regiones.

A partir de la finalización de su periodo directivo el 30 de octubre, Brigitte Baptiste mantendrá su vínculo con la institución bajo una nueva figura académica.

“Celebro estar viva”: la actriz María Laura Quintero sufrió un grave accidente en un hotel; este es su estado de salud

Desde esta posición, la académica continuará aportando al debate público y universitario en áreas como la educación, la sostenibilidad, la inclusión social y la innovación pedagógica.

Con ello se cierra una etapa directiva iniciada en 2019, tras su paso por la dirección del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, consolidando una trayectoria dedicada a la educación superior y la conservación ambiental en Colombia.