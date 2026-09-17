María Fernanda Cabal habló sobre Abelardo De La Espriella y reveló cómo es su realidad desde que es presidente: “Ya no son una ruleta”

María Fernanda Cabal continúa ocupando un lugar destacado en el escenario político colombiano, especialmente por sus pronunciamientos frente a distintos asuntos de interés nacional. La exsenadora suele generar reacciones entre los ciudadanos debido a las posiciones que expresa sobre la realidad del país, dando paso a debates entre quienes coinciden con sus planteamientos y aquellos que los cuestionan.

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Recientemente, María Fernanda participó en una entrevista donde fue interrogada sobre Abelardo De La Espriella y el Gobierno actual. La excongresista no dudó en ser clara sobre su nueva realidad, de cara al cambio que tuvo el país.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip de Piso 8 FM, conducido por Jhovanoty, la exsenadora fue precisa en mencionar cómo era su presente desde que Gustavo Petro salió del poder.

Cabal puntualizó que Abelardo De La Espriella daba un gobierno distinto, el cual no vivía de elecciones al azar o decisiones que dejaban con incertidumbre a cualquiera. Allí tiró una pulla al Petro, asegurando que no consideraba que su trabajo fuera viable.

“Desde que ganó Abelardo, las mañanas ya no son una ruleta de zozobra. Petro nos acostumbró a la incertidumbre permanente. Eso no era gobierno!!”, escribió en el post.

La excongresista dice: “No estamos viendo qué decreto sacó, qué resolución se inventó, con qué barbaridad va a salir. O sea, ya no existe la incertidumbre permanente en la que nos tenía Gustavo Petro”, reiterando la tranquilidad que sentía.