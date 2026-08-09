María Fernanda Cabal contó la verdad de por qué no está en el gabinete de Abelardo De La Espriella: “Un mensaje que yo entendí”

María Fernanda Cabal se mantiene como una de las figuras con mayor visibilidad dentro de la política colombiana, principalmente por sus frecuentes intervenciones sobre temas que hacen parte de la agenda nacional. Sus declaraciones suelen despertar opiniones encontradas y generar debate entre sectores que respaldan sus posturas y quienes manifiestan abiertamente sus desacuerdos.

El mensaje de María Fernanda Cabal por fecha especial que generó reacciones: “Jamás he negado”

La exsenadora también ha fortalecido su presencia en redes sociales, donde comparte de manera constante sus opiniones y reflexiones. Sus publicaciones suelen alcanzar una amplia difusión y convertirse en escenario de discusiones entre usuarios con diferentes posiciones políticas, lo que le ha permitido conservar un papel relevante dentro de las conversaciones sobre la actualidad del país.

Recientemente, Cabal dio de qué hablar con una entrevista que concedió a La FM, donde dialogó con Eva Rey. La excongresista fue interrogada sobre su ausencia en el gabinete y entregó una respuesta particular.

De acuerdo con lo dicho por la exsenadora, en primer lugar, su deseo era que al presidente actual le fuera bien durante los próximos cuatro años y que avanzara con buenas decisiones.

“A ver, yo quiero que le vaya bien a Abelardo. Hizo una campaña outsider magistral, usando el espacio que Uribe sí, erráticamente, le dejó. Su lectura fue completamente equivocada”, dijo.

Al ser clara, apuntó que sabía que De La Espriella tenía un trabajo gigante por delante para coordinarse con el Congreso, el cual podía frenarle sus proyectos si no manejaba todo con fuerza y energía.

“Quiero que le vaya bien, su gabinete es bueno, no tengo quejas. La dificultad más grande que va a tener es el manejo del Congreso… que no es fácil, para ninguno ha sido fácil (…) Es una recomendación que no suelo dar, pero le va a tocar poner, por lo menos, en lo que va a ser la relación Ejecutivo-Congreso toda la energía y fuerza, por más que le parezcan corruptos. Son el poder legislativo y le frenan, así como le pasó a Petro, que llegó con sus maletines y al final no logró la destrucción de Colombia”, indicó.

“Le frenan así sean proyectos necesarios, porque tiene una dinámica propia, hay que saberla manejar”, agregó.

Al responder sobre por qué no integra el gabinete actual, María Fernanda Cabal aseguró que entendió un mensaje que envió Abelardo, enfocado en que su equipo no hiciera política. Al estar interesada en su propio movimiento político, esta idea no encajaba en sus planes, ya que anhelaba ser presidenta en 2030.

“Que si me propusieron o no… no, no quisieron que yo estuviera en el gabinete y él mandó un mensaje que yo entendí. No quiere que sus ministros hagan política, Eva, y yo no quiero dejar de hacer política, porque yo quiero construir mi movimiento político… llevo 15 años; la figura pública con más reconocimiento nacional de Colombia, de la derecha, soy yo. Deseo ser presidenta en el 2030. No me dejaron hace cuatro años, no me dejaron ahora competir. Quiero seguir porque soy coherente y tengo la razón”, aseguró.

“Cada cual se mueve según su deseo; el problema aquí va a ser la disputa entre el partido de Abelardo y el Centro Democrático, porque ellos sienten que los van a desgranar”, concluyó.