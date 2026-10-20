Alcalde de Arauca publicó llamativo mensaje tras la visita de Abelardo De La Espriella: “No podía de la risa por unos personajillos”

Sigue dando que hablar la visita que realizó esta semana al departamento de Arauca el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en donde jaló las orejas a varios dirigentes políticos de esa región del país.

Abelardo De La Espriella regañó a dirigentes de Arauca: “¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”

Sin embargo, llamó la atención una publicación que hizo en sus redes sociales el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, tras la reunión con el mandatario colombiano.

Lo hizo en su cuenta de Facebook: “Una imagen que dice mucho; yo hoy solo escuchaba y me reía y cuando pidieron esa foto NO PODÍA DE LA RISA por unos personajillos”.

Publicación en la cuenta de Facebook del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza. Foto: Publicación en la cuenta de Facebook del alcalde Arauca alcalde Arauca Juan Alfredo Qüenza

En su cuenta de Instagram, el alcalde de Arauca compartió un comunicado: “Junto a la gestora social Stephany Ortiz y la secretaria de Planeación Municipal participaron del encuentro en la agenda presidencial denominado ‘El Milagro de las Regiones: Gobierno en Territorio’; un importante espacio liderado por la Presidencia de la República (@infopresidencia) para la atención de temáticas, prioridades y necesidades actuales de los territorios en materia de inversión social”.

“En su intervención dio a conocer tres grandes proyectos de inversión para el municipio capital, superiores a los $64.000 millones. Entre ellos se destaca la construcción del Parque Ecológico del Llano con una inversión de $27.000 millones; un proyecto que permitirá la rehabilitación para el desarrollo turístico, recreativo y económico para el municipio”, aseguró.

Además, afirmó: “De igual manera, se proyecta el urbanismo de la Carrera 20, conocida como el ‘paseo Carlos Gaona’, con una financiación de $22.000 millones; esta intervención renovará un importante eje vial y espacio público de nuestra ciudad capital”.

Publicación en la cuenta de Instagram del alcalde Arauca. Foto: Publicación en la cuenta de Instagram del alcalde Arauca alcalde Arauca Juan Alfredo Qüenza

“Otra de las iniciativas proyectadas es la construcción de 100 viviendas nuevas para hogares en situación de vulnerabilidad con una inversión aproximada de $14.000 millones para contribuir a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda y mejorar las condiciones de vida de las familias araucanas. Este encuentro fue de gran relevancia para los araucanos; aquí se definió la ruta de inversión y transformación de nuestro territorio para el próximo año”, afirmó el mandatario municipal.

Indígena habló del ritmo de trabajo de Abelardo De La Espriella y el presidente tomó decisión en sus redes sociales

Concluyó: “¡Gracias, presidente Abelardo De La Espriella (@delaespriella_style), ministros del orden nacional y cúpula militar por visitarnos y apostarle a la inversión social, educativa y turística de nuestra ciudad capital!”.