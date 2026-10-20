Ángela Benedetti la emprende contra Laura Sarabia, relaciona sueldos que recibió en el gobierno y los compara con su ritmo de vida: “Que la justicia decida”

La exembajadora Ángela Benedetti no suelta a la exdirectora del Dapre, Laura Sarabia. Este martes, 20 de octubre, Benedetti, quien además es la hermana del exministro del Interior, Armando Benedetti, relacionó en su cuenta oficial de X los sueldos que recibió Sarabia durante el gobierno Petro. Y, posteriormente, comparó sus ingresos con lo que dijo que es su ritmo de vida.

Informó que entre el 7 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023, Laura Sarabia habría devengado $ 224 millones como jefa de gabinete y luego del despacho de la Presidencia.

Ángela Benedetti y Laura Sarabia. Foto: FOTO1 Y 2: SEMANA.

“Entre el 4 de septiembre de 2023 y el 22 de febrero de 2024, habría devengado $ 141 millones como directora del Departamento para la Prosperidad Social: entre el 23 de febrero de 2024 y el 28 de enero de 2025, habría devengado $ 302 millones como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, dijo.

Y siguió: “Entre el 29 de enero y el 3 de julio de 2025, habría devengado $ 148 millones como ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Entre el 14 de octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026, habría devengado $ 446 millones como embajadora de Colombia en el Reino Unido. La remuneración ordinaria estimada de los cinco cargos suma $ 1.263 millones y, por concepto global de primas adicionales, prestaciones y liquidaciones de todos los cargos, una suma aproximada de $ 315 millones, para un total aproximado de ingresos de $1.578 millones”.

Laura Sarabia, exdirectora del Dapre y exembajadora en el Reino Unido. Foto: Catalina Olaya

Dijo que “el nivel de vida que muestra en público no corresponde a sus ingresos. Hay rumores de que logró una gran fortuna y que justamente por esta razón está siendo indagada por la Fiscalía General de la Nación por un presunto enriquecimiento ilícito”.

Contó que “cuando la conocí a la niña con sueños, de verdad tenía sueños, pero creo que ni ella se imaginó que llegaría tan ‘lejos’. Era muy joven y con muy bajo perfil para ocupar cargos directivos. Ojalá su ‘éxito’ hubiera ocurrido por sus méritos y desempeño y no por su alianza con Verónica. En fin… este será un asunto que decida la justicia. Pero lo que yo sí puedo dar fe es de su pobre condición humana: desleal, desagradecida y oportunista y arribista. Una persona, como dirían los viejos, ‘de mala condición’”.

Esta no es la primera vez que Ángela Benedetti arremete contra Laura Sarabia.

Ángela Benedetti y el expresidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA y Getty Images, respectivamente.

Cuando el expresidente Petro le pidió la renuncia a Laura Sarabia como canciller, en medio del escándalo por los pasaportes, Benedetti reaccionó: “No me interesa defender a Gustavo Petro, pero la pregunta es: ¿a Laura la echaron o ella renunció espontáneamente a la Cancillería? Para mí, es la primera. Más bien, Laura desautorizó a su jefe. ¿No?”, preguntó.

Y remató: “Laura Sarabia no es sensata”.