Pacto de Valledupar: radican denuncia contra Gustavo Petro por reunión con exjefes paramilitares

El denominado pacto de Valledupar tiene un nuevo capítulo jurídico: una denuncia en contra del expresidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación.

La acción penal la presentó la bancada de Salvación Nacional argumentando que las declaraciones de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez y el exparamilitar Salvatore Mancuso deben ser investigadas para determinar posibles responsabilidades de Petro.

“¡Radicamos denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes! Junto a la bancada de Salvación Nacional, solicitamos investigar el presunto uso e instrumentalización de reuniones institucionales con excomandantes de las AUC en Valledupar para promover acusaciones con fines político-electorales contra líderes de la oposición al gobierno Petro, entre ellos el presidente Abelardo De La Espriella", dijo la representante Carol Borda.

Agregó: “Los espacios institucionales no pueden usarse para perseguir rivales políticos ni alterar las reglas del juego democrático. ¡Exigimos investigación y justicia!“.

Gustavo Petro, Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso. Foto: SEMANA

Los congresistas de Salvación Nacional piden a la Comisión de Acusación que mediante las investigaciones se pueda determinar si hubo, o no, una orden directa del expresidente Gustavo Petro para promover las declaraciones contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Petro ha negado los hechos en sus redes sociales.

El trino de Petro tras el video de Salvatore Mancuso sobre el Pacto de Valledupar

“La presente actuación se fundamenta en las declaraciones públicas conocidas recientemente, particularmente las efectuadas por Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar, las cuales plantean serios interrogantes sobre la posible utilización de espacios institucionales relacionados con la política de paz y reconciliación para perseguir objetivos de naturaleza político-electoral”, dice el documento radicado.

El expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X sobre un comunicado que su gobierno firmó con paramilitares. Todo esto ocurre en medio del escándalo llamado el pacto de Valledupar, que muestra cómo, supuestamente, detrás de un proceso de paz, la verdadera intención de Petro era que los paramilitares difundieran mentiras sobre Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia; Álvaro Uribe Vélez, exmandatario colombiano; y Germán Vargas Lleras, exvicepresidente fallecido, todos adversarios políticos del líder del Pacto Histórico.

Exclusivo: aquí están los secretos del pacto de Valledupar, un complot del gobierno de Gustavo Petro contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras

El expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X sobre un comunicado que su gobierno firmó con paramilitares. Todo esto ocurre en medio del escándalo llamado el Pacto de Valledupar, que muestra cómo, supuestamente, detrás de un proceso de paz, la verdadera intención de Petro era que los paramilitares difundieran mentiras sobre Abelardo De La Espriella, Uribe Vélez, y Vargas Lleras, exvicepresidente fallecido, todos adversarios políticos del líder del Pacto Histórico.

“Este es el comunicado que salió de la reunión oficial con los paramilitares y que se firmó. Buscaba cerrar el proceso de Ralito para garantizar la devolución de todos los bienes de los paramilitares a las víctimas, completar la verdad sobre financiadores y garantizar seguridad jurídica de acuerdo a la justicia restaurativa”, escribió Petro.

No obstante, la versión de Salvatore Mancuso es totalmente diferente y por eso la polémica está abierta.