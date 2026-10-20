Contraloría investiga presunto detrimento por $3.000 millones para recuperación de arrecifes coralinos en San Andrés

La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental colegiada de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento patrimonial por más de 1.000 millones de pesos.

¿Quiénes son la representante y la gobernadora de San Andrés a las que Abelardo De La Espriella enfrentó?

Según detalló el contralor general Jorge Eliécer Laverde, se investigará un proyecto que tenía como objetivo la recuperación de arrecifes coralinos afectados por una enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo en el archipiélago de San Andrés.

“La actuación de la Contraloría se adelantó por un contrato celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés (Coralina), el Escudo Ambiental de Colombia y la Asociación de Municipios de la Costa con recursos financiados por el Fondo Nacional Ambiental”, explicó el contralor general.

Según dijo el funcionario, los primeros indicios reflejan el posible daño patrimonial. La Contraloría vinculó como presuntos responsables fiscales a varios servidores y extrabajadores que tuvieron alguna incidencia en este contrato.

“La Contraloría continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control fiscal en San Andrés para que se haga efectiva la protección de los arrecifes coralinos fundamentales para la conservación ambiental desde el territorio”, aseguró el contralor.

Según el auto de la apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal, el monto del aparente daño sería de 3.000.841.596 pesos. Como presuntos responsables se mencionan a quienes han estado al frente de Coralina y varios funcionarios con incidencia en decisiones administrativas.

El anuncio surge luego de que el presidente Abelardo De La Espriella pidiera que se investiguen hechos relacionados con la autoridad ambiental del archipiélago.

La Contraloría adelantará investigaciones sobre el contrato de la autoridad ambiental de la isla. Foto: Juan Carlos Sierra

El mandatario cuestionó a la gobernadora del departamento, Girley Natacha Ordóñez, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz.

“Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, de Coralina, de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar, pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos”, dijo el mandatario.

De La Espriella agregó que tiene conocimiento de las supuestas movidas del esposo de la congresista. “Si usted cree que usted puede seguir viéndole la cara a la gente y me la va a ver a mí, entonces están equivocadas porque soy otro tipo de presidente y me parece inadmisible lo que está pasando en la isla”, reclamó el presidente.