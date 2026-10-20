El Gobierno de Abelardo De La Espriella reveló un nuevo hecho que habría sucedido en la administración de Gustavo Petro. Según dijeron desde el Sistema de Medios Públicos (RTVC) tras revisar los contratos de 2023 a 2026, encontraron que habría presuntas irregularidades en los soportes de pago.

RTVC revela presuntas irregularidades en adquisición millonaria de una unidad móvil: esta es la denuncia

“De acuerdo con los hallazgos preliminares, algunos contratistas habrían presentado planillas que registraban aportes a salud y pensión que no se habrían efectuado. Esos documentos habrían sido incorporados a las cuentas de cobro y aceptados por los supervisores como soporte para autorizar los pagos mensuales”, dijeron desde la entidad.

Recalcaron que no se trata de una inconsistencia menor ya que la acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social es un control necesario para la ejecución de los recursos, por lo que podría dar lugar a sanciones disciplinarias tanto de los contratistas como quienes firmaron los soportes, aunque esto será resorte de las autoridades competentes.

“Lo encontrado no se limita a la posible conducta de particulares. La supervisión contractual debía revisar la idoneidad y consistencia de los documentos antes de recomendar o autorizar cada pago. La aceptación de soportes presuntamente irregulares evidencia posibles fallas graves de control que deben ser esclarecidas”, solicitaron desde la entidad.

La gerente de RTVC, Ángela María Mora Soto, pidió que sean revisadas las planillas y los soportes de las cuentas de cobro, las certificaciones de las supervisiones entre los años establecidos y de esa manera establecer el alcance de estos hechos.

Una vez sean determinados los hechos que se están investigando esa información será recopilada y enviada a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría para encontrar responsabilidades.

Se investigará a los contratistas y a los funcionarios que avalaron esos contratos. Foto: RTVC

“La instrucción de la actual administración es clara: revisar la casa por dentro, corregir los controles que fallaron y acudir a todas las instancias legales. En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, los recursos públicos son sagrados y no hay espacio para malas prácticas”, destacaron desde RTVC.

Durante la administración de RTVC en el gobierno del expresidente Petro se contrató a varios influenciadores y activistas cercanos al petrismo.

En los últimos días se había hecho otra denuncia desde la entidad. Según se dijo, en 2025 se adquirió una unidad móvil por 11.924 millones de pesos que actualmente no puede operar.

“La actual Administración de RTVC - Sistema de Medios Públicos denuncia posibles sobrecostos superiores a $ 2.000 millones y graves deficiencias técnicas en una unidad móvil adquirida mediante el contrato 2899 de 2025 y en la cual se invirtieron $ 11.924 millones. Este bien permanece estacionado en RTVC, dado que no puede cumplir la finalidad para la cual fue contratado por ausencia de una planta de energía necesaria para que funcione”, dijeron desde la entidad.