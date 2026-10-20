“Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto”: Abelardo De La Espriella

El presidente de la República envió un mensaje muy temprano en la mañana de este martes: “Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos”.

Aprobado el presupuesto en el Congreso: la batalla, las reacciones de las bancadas, la ausencia del Pacto Histórico y el aumento para la salud

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, también envió un mensaje al país desde su cuenta de X. “Gracias, señor presidente, señores representantes, señor ponente, quiero, en nombre del Gobierno Nacional, agradecerles a ustedes no solo el trabajo que han adelantado durante los últimos dos meses en este presupuesto, que es uno de los más difíciles que haya tenido que considerar el Congreso de la República”, aseguró.

Se trataba de una prueba de fuego ante el Congreso y el país para el Gobierno De La Espriella. Tanto el presidente como el ministro dijeron en su momento que encontraron las finanzas públicas deterioradas y que las cifras que manejaba el gobierno Petro no eran transparentes.

Gómez Martínez presentó el ejercicio democrático de la aprobación del prespuesto como un ejemplo de buenas prácticas políticas. “También quiero reconocer el trabajo de la oposición, la fortaleza con la cual definieron y y y explicaron sus opiniones, no siempre coincidentes, pero siempre valiosas. Estamos en un momento muy especial para el país y este esta señal que el Congreso le ha dado hoy a la política económica del gobierno es de muchísima importancia”, agregó.

“Este es el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad, como esperamos que sea el resultado de los próximos años. Nuevamente, gracias por su disciplina, por su paciencia, por haber estado hasta estas horas muy tempranas de la mañana discutiendo y debatiendo este asunto que es de importancia vital para Colombia”, concluyó el MinHacienda.

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