En pleno discurso, Abelardo De La Espriella lanzó fuerte advertencia al gobernador de Arauca y alcaldes: “Se acabó”

Más de cinco horas duraron dos reuniones que encabezó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en Arauca. Tiene que ver con un consejo de seguridad y un encuentro del programa de su Gobierno Milagro en las regiones.

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Y al finalizar esas reuniones, el jefe de Estado dio un discurso en donde aprovechó para lanzar una fuerte advertencia a los alcaldes de los municipios de Arauca y a su gobernador Renson Jesús Martínez.

De la Espriella alertó que no permitirá que siga una alianza entre políticos, empresas y grupos de poder de la región con organizaciones narcoterroristas.

“He sido muy claro con el señor gobernador y los señores alcaldes. Uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que protejan, financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo. Se acabó”, afirmó el mandatario.

El presidente Abelardo De La Espriella advirtió a los alcaldes y al gobernador de Arauca sobre políticos y empresas que financien grupos narcoterroristas: “Igual de sucio con la sangre en sus manos”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/t2Z4rDcwU8 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 19, 2026

Y avanzó en la advertencia: “Quien apoye a los narcterroristas es igual de criminal que ellos y está igual de sucio con la sangre de los colombianos. Así que no lo vamos a permitir y vamos a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a aquellos que terminen aliados con el narcoterrorismo”.

Sumado a ello, en sus redes sociales, el jefe de Estado anticipó detalles de la advertencia para los políticos de Arauca.

“Desde Arauca, donde presidí un Consejo de Seguridad para evaluar la situación de orden público y fortalecer la ofensiva contra las organizaciones criminales, envío un mensaje contundente a toda Colombia. A mí Dios no me puso aquí para quedarme callado ni para mirar hacia otro lado. No soy político ni vengo de la política; por eso, no tengo la obligación de quedar bien con nadie distinto a la ley, la Constitución y los colombianos de bien”, anotó De La Espriella.

También aseguró: “¡Que lo escuchen fuerte y claro! No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del ELN y las FARC. Quienes tienen las manos manchadas de sangre no pueden decidir el destino de nuestra Patria”.

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“Desde Arauca lo reitero: haré todo lo que me corresponda, cueste lo que cueste, para defender a los colombianos, recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los territorios que durante años han sufrido el terror de los violentos”, puntualizó.