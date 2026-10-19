En Arauca, Abelardo De La Espriella advirtió que no aceptará jamás “alianzas entre políticos y terroristas del ELN y Farc”

Se conocieron apartes de una declaración que dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el consejo de seguridad que convocó para este lunes en Arauca.

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En ese encuentro, el jefe de Estado fue categórico en asegurar que no va a permitir y aceptar alianzas entre políticos y terroristas del ELN o Farc, al insistir que su misión es luchar en contra de la corrupción.

“Desde Arauca, donde presidí un Consejo de Seguridad para evaluar la situación de orden público y fortalecer la ofensiva contra las organizaciones criminales, envío un mensaje contundente a toda Colombia”, indicó el mandatario colombiano.

Además expresó: “A mí Dios no me puso aquí para quedarme callado ni para mirar hacia otro lado. No soy político ni vengo de la política; por eso, no tengo la obligación de quedar bien con nadie distinto a la ley, la Constitución y los colombianos de bien”.

“¡Que lo escuchen fuerte y claro! No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del ELN y las FARC. Quienes tienen las manos manchadas de sangre no pueden decidir el destino de nuestra Patria”, manifestó De La Espriella en su cuenta personal de X.

El presidente Abelardo De La Espriella pronunció un contundente discurso durante el consejo de seguridad en Arauca: “No voy a aceptar que manos sucias de sangre decidan los destinos del pueblo colombiano”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/3AHi4p0SFy — Revista Semana (@RevistaSemana) October 19, 2026

Sumado a ello dijo: “Desde Arauca lo reitero: haré todo lo que me corresponda, cueste lo que cueste, para defender a los colombianos, recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los territorios que durante años han sufrido el terror de los violentos”.

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Sin embargo, en el mensaje que publicó el jefe de Estado también estuvo acompañado de una declaración, en la que manifestó De La Espriella: “Pero no hay dignidad ninguna en untarse de esa porquería que termina financiando la muerte de nuestros soldados y policías. Y quiero ser claro y enfático. esa ecuación la vamos a cambiar y la vamos a cambiar por la razón o por la fuerza yo llegué tarde a la repartición del miedo y voy a hacer lo que corresponda al derecho para darle las cosas para que se hagan bien”.