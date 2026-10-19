Centro Democrático asegura que las afirmaciones de Mancuso confirman “instrumentalización” en contra de Álvaro Uribe

El partido Centro Democrático se pronunció luego de las declaraciones de Salvatore Mancuso, quien dijo que el gobierno del expresidente Gustavo Petro les habría pedido a los exjefes paramilitares hablar en contra del expresidente Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras.

Salvatore Mancuso denuncia que gobierno de Gustavo Petro buscó que exjefes de las AUC “acusaran a Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras para ganar elecciones”

La colectividad mencionó que esto confirmaría una estrategia en contra del exmandatario y los demás líderes que en ese momento le hacían oposición a Petro.

“¡Muy grave! Las afirmaciones de Mancuso confirman: instrumentalización de los criminales para perseguir a Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y a Germán Vargas Lleras (Q.E.P.D.)“, aseguraron.

Cuestionaron que se trate de una búsqueda de testimonios para incriminar judicialmente a contradictores. “El expresidente Uribe ha sido víctima de montajes judiciales con falsas declaraciones”, dijeron.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, se refirió a estos hechos y le pidió a la Fiscalía investigar a fondo lo dicho por Salvatore Mancuso.

“Le solicitamos a la mayor diligencia investigar los recientes hechos conocidos en voz del propio Salvatore Mancuso, quien expresó que funcionarios del gobierno Petro, con nombre propio, Angie Rodríguez y el señor Currea de Lugo, hubiesen invitado a tener testimonios en contra de figuras como Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella o Germán Vargas Lleras”, reclamó Cadavid.

El senador dijo que no puede seguirse avalando que haya falsos testigos que terminen afectando a personas y familias por buscar réditos políticos.

“Hemos conocido cómo operan estos sectores de la política nacional, pero un mensaje adicional: la responsabilidad de Armando Benedetti, ministro del Interior que coordinó esos diálogos, ¿dónde está su respuesta, el país necesita conocer la verdad de este hecho a fondo”, aseguró el senador.

Salvatore Mancuso reveló el acuerdo que buscaba el gobierno de Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Salvatore Mancuso reveló que en octubre de 2025 delegados del Gobierno Petro le solicitaron a los excomandantes de las AUC mencionar a Uribe, Vargas Lleras y a De La Espriella en sus declaraciones, todo con propósitos electorales. “Ninguno de nosotros aceptó”, dijo Mancuso.

El encuentro había sido acordado entre el excomandante paramilitar y Petro en Montería cuando el exmandatario le regaló un sombrero vueltiao en una tarima. Según Mancuso, lo que acordaron era cerrar el Pacto de Ralito.

En Valledupar, tanto Rodríguez como Víctor de Currea-Lugo les pidieron a los excomandantes paramilitares hablar en contra de esas tres personas, por lo que ellos se negaron y se fueron.

“Nadie aceptó. Hubo molestia por parte nuestra y ahí se dañó el encuentro. No me crean a mí, miren los hechos, no hubo entrevistas ni declaraciones”, afirmó Mancuso.