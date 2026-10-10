Las explosivas revelaciones de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer han generado todo tipo de reacciones en el mundo político. Ferrer, quien fue una de las personas más cercanas a la exprimera dama, detalló en entrevista exclusiva con SEMANA lo que podría catalogarse como una conducta criminal por parte de Alcocer.

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Ferrer, quien estuvo en las entrañas de la campaña Petro Presidente 2022, pasando a ser consejera del Gobierno, detalló que Verónica Alcocer tuvo participación directa en el tráfico de drogas y armas.

Frente a estas declaraciones, el congresista Simón Molina Gómez, del partido Creemos, le envió un mensaje de urgencia a las autoridades para que abran una investigación lo más pronto posible en contra de Verónica Alcocer.

“Pido a las autoridades nacionales y Estdos Unidos que investiguen a Verónica Alcocer por el presunto tráfico de armas, drogas y dinero que conocimos hoy a través de las declaraciones de su mejor amiga, Eva Ferrer, en la revista Semana”, señaló el vicepresidente de la Cámara de Representantes.

Igualmente, le pidió a Migración Colombia, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al Ministerio de Defensa y a la Dian que entreguen todos los registros “que no alcanzaron a borrar”.

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Además, le envió un mensaje a la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia que comience de oficio a las investigaciones y protejan a los testigos “antes de que los maten”.

El representante a la Cámara calificó como “muy grave, aterrador y criminal” las revelaciones hechas por Eva Ferrer a SEMANA.

Simón Molina, representante a la Cámara por Antioquia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Verónica Alcocer siendo primera dama y esposa de Gustavo Petro presuntamente traficaba droga, armas y dinero en los aviones presidenciales.”

“Ya sabíamos que con la plata de los colombianos se le pagaban viajes, fiestas y parrandas a Verónica Alcocer y a sus amigos, pero saber que con nuestra plata también se financian delitos ya estamos hablando de una organización de crimen a escala internacional”, indicó.

Para algunos juristas, se debe evaluar si Alcocer incurrió, presuntamente, en el delito de peculado por apropiación oficial diferente, al usar aeronaves estatales luego de su separación del presidente. Foto: AFP/FOTO: GETTY IMAGES

Finalmente, el representante a la Cámara aseguró que los colombianos exigen saber toda la verdad sobre las acciones en las que está inmiscuida la exprimera dama.

“Los colombianos tenemos derecho a conocer toda la verdad sobre este asunto y que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias”, dijo.

En la entrevista con SEMANA, Eva Ferrer aseguró que ha recibido mensajes y llamadas amenazantes, hecho por el cual teme por su vida.