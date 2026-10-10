SEMANA revela los vuelos de Verónica Alcocer: hay 149 registros con pasajeros como Manel Grau, Mario Fernández, un italiano y sus presuntos testaferros

SEMANA conoció en exclusiva las bitácoras de los vuelos de la ex primera dama Verónica Alcocer durante el Gobierno de Gustavo Petro. Se registran 149 viajes a su nombre, la mayoría como desplazamientos personales y casi todos en aeronaves del Estado colombiano.

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Los registros van desde el 12 de agosto de 2022 hasta el 22 de julio de 2026, desde los primeros días del mandato hasta poco antes de su finalización. En conjunto, los vuelos sumaron 2.101 pasajeros.

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Los registros abarcan meses posteriores al anuncio público de la separación entre Petro y Alcocer. El 25 de octubre de 2025, cuando ambos fueron incluidos en la Lista Clinton, el entonces presidente escribió en su cuenta de X: “Verónica Alcocer está separada de mí hace años”.

“Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente”, agregó Petro en la red social. Sin embargo, pese a lo anunciado por el expresidente, las bitácoras muestran que Alcocer continuó viajando en aeronaves financiadas con recursos públicos después de ese anuncio.

SEMANA revisó las fechas, los destinos, los motivos de los desplazamientos y las listas de pasajeros. Los registros permiten reconstruir cómo la ex primera dama y su polémico círculo cercano se desplazaban nacional e internacionalmente.

El informe que conoció SEMANA reveló que cerca del 92 % de los trayectos revisados se realizaron en aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía Nacional. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Bogotá fue el principal punto de partida para Alcocer y su comitiva, dado que 109 de los 149 desplazamientos registrados comenzaron en la capital.

Otros 29 trayectos partieron de Cartagena, ciudad que también encabezó la lista de destinos, con 59 registros. Le sigue Corozal, municipio del departamento de Sucre, de donde es oriunda Alcocer, con 25 trayectos con destino u origen en este punto.

También se registran nueve desplazamientos internacionales. Dos a Nueva York y uno a Japón, Venezuela, Italia, Emiratos Árabes Unidos, China, Egipto y Panamá. Pero estos no son todos los viajes que realizó la ex primera dama al exterior. En las bitácoras no aparecen individualizados desplazamientos públicamente documentados como su asistencia al funeral de Isabel II, el 19 de septiembre de 2022, y a la coronación de Carlos III, el 6 de mayo de 2023, ambos en Londres.

El informe que conoció SEMANA detalla que Bogotá, Cartagena y Corozal concentraron la mayoría de los despegues y aterrizajes de las comitivas vinculadas a Alcocer. Foto: Suministrado a SEMANA API

Tampoco figuran su audiencia con el papa Francisco en enero de 2023, su participación en la visita oficial a Suecia en junio de 2024 ni el viaje a París para los Juegos Olímpicos de 2024.

Por otro lado, 137 de los 149 desplazamientos, cerca del 92 por ciento, se hicieron en aeronaves estatales. Al cruzar los operadores y las matrículas consignadas, 133 se vinculan con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), tres registran aeronaves de la Policía Nacional y uno incluye aeronaves de ambas instituciones.

Otros seis figuran como comerciales y seis no informan qué tipo de aeronave se utilizó.

Los registros muestran al menos 22 desplazamientos en aviones del Estado posteriores a la fecha en que se hizo pública la separación de la pareja. Foto: Suministrado a SEMANA API

El desplazamiento a Venezuela registrado, que se hizo en un avión identificado como Legacy FAC 1218, es precisamente el viaje al que se refiere Eva Ferrer en sus explosivas declaraciones a SEMANA, en las que asegura que, a bordo de un avión estatal, transportaron droga y trajeron del país vecino 2,5 millones de dólares.

Según le contó el empresario catalán Manel Grau a Ferrer, estos recursos habrían sido utilizados para financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, a la Gobernación de Sucre en las elecciones regionales y locales de 2023.

“Manel me explica esto, que traen dos millones y medio (de dólares). Entonces yo le digo: ‘¿Pero Gustavo sabe eso?’. Y me dice: ‘No’. Y digo: ‘Estáis locos’. Y entonces me dice que ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo”, manifestó Ferrer a este medio.

Y agregó: “Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Pues parece que hay fotos con Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.

Los pasajeros

La acompañante que más aparece en las bitácoras es Ingrid Carolina Plata Navas, amiga cercana de Alcocer y exasesora de protocolo en el Dapre, con 110 registros. Su esposo, el empresario del sector de hidrocarburos Danilo Romero, también aparece en cuatro desplazamientos: uno a Medellín, dos a Cartagena y otro desde esa ciudad hacia Bogotá.

El nombre de la exasesora de Verónica Alcocer, Carolina Plata, es uno de los nombres que más figura en las bitácoras de vuelo. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Según Eva Ferrer, Carolina Plata y Danilo Romero, amigos personales del expresidente, serían los presuntos testaferros de Alcocer, quienes incluso habrían tenido el manejo directo de parte del dinero que gastó durante el Gobierno Petro.

Plata, según cuenta Ferrer, era quien gestionaba los viajes de Alcocer a Venezuela, en los que, de acuerdo con su testimonio, habría habido movimiento de plata en efectivo y drogas. Además, fue quien habría presentado a la ex primera dama con alias Papá Pitufo durante la campaña, quien le habría aportado a Alcocer 50.000 euros.

“Yo sé que Danilo, el marido de Carolina Plata, en 2024 va a la Casa de Nariño a enseñarle las cuentas de Verónica, de cómo están sus cuentas, y se había gastado más de un millón y medio en ese año y medio”, cuenta la catalana.

Danilo Romero, empresario de hidrocarburos, es otro de los que se subió al avión de Alcocer. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

También aparece Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, exsenador y candidato a la Gobernación de Sucre en 2023, en 12 registros en los años 2022, 2023, 2025 y 2026.

El catalán Grau aparece en ocho registros, también bajo las categorías de asesor e invitado. Entre ellos está el desplazamiento a Venezuela del 31 de enero de 2023, donde presuntamente se habría movido droga y dinero en efectivo. Su nombre vuelve a encontrarse junto a un “Enrico”, que coincide con Enrico Romagnoli, italiano en la mira de la auditoría forense de Ecopetrol por presunta injerencia en hechos de corrupción, en un viaje a Cartagena en marzo de 2025.

Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, también tuvo pase de abordar para el avión de la ex primera dama. Foto: FOTO: @instagram mario alcocer

Romagnoli también aparece en un desplazamiento de Bogotá a Corozal, del 17 al 19 de enero de 2025. La comitiva tenía 16 integrantes y el registro menciona dos aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. Las fechas coinciden con las fiestas del 20 de enero de Sincelejo; tanto este desplazamiento como el de Cartagena están clasificados como personales y con “agenda privada”.

En un trayecto Cartagena-Bogotá del 25 de mayo de 2026 aparecen los suecos Kristofer Ruscon y Sofia Strand, ambos como invitados. En la misma lista figuran Grau, Michel Kenyon Davis y Joachim Gundi.

Ramón Devesa, el supuesto hacker español que trabajó en la seguridad de la campaña presidencial de Petro, figura anotado como “Ramón de Besa”. Aparece como “invitado especial” en un desplazamiento de Bogotá a Cartagena, entre el 19 y el 22 de agosto de 2022.

El empresario catalán Manel Grau figura en ocho registros de las bitácoras de vuelo oficiales como asesor e invitado. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

También figuran el maquillador Fady Flórez, con 43 registros; el fotógrafo Mauricio Vélez, con 38, y la exconsejera presidencial Eva Ferrer, con ocho.

Entre los hijos de Alcocer aparecen Antonella, en 31; Nicolás Alcocer Petro, en 24, y Sofía, en 13. Arnau Martí Ezpeleta, novio de Sofía, figura en cinco. La hermana de la ex primera dama, María Teresa Alcocer, y su esposo, el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, conocido como ‘el papero’, aparecen en un registro cada uno, ambos en el desplazamiento a Tolemaida del 29 de abril de 2024.

En total, después del anuncio de separación del 25 de octubre de 2025, SEMANA encontró documentados 22 desplazamientos: 17 personales y cinco oficiales, todos asociados a aeronaves estatales. Las comitivas de esa etapa también incluyeron a Plata, Romero y Grau, sobre quienes recaen los señalamientos de Ferrer por presunta corrupción y manejo irregular de recursos.

Para algunos juristas, se debe evaluar si Alcocer incurrió, presuntamente, en el delito de peculado por apropiación oficial diferente, al usar aeronaves estatales luego de su separación del presidente. Foto: AFP/FOTO: GETTY IMAGES

Como algunos viajes de Verónica Alcocer se dieron luego de la separación con el presidente, algunos juristas consultados dicen que se debe entrar a evaluación si ella incurrió, presuntamente, en el delito de peculado por apropiación oficial diferente.

Hay otros viajes que no aparecen documentados y que, según conoció este medio, habrían sido borrados de los sistemas donde se aloja esta información en la Casa de Nariño.

Serán las autoridades las encargadas de investigar estos viajes de la ex primera dama Verónica Alcocer, quien sería la cabeza de una red criminal de corrupción, que incluso podría estar ligada a presunto tráfico de armas y drogas, según Eva Ferrer.