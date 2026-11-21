El pasado 4 de noviembre, Sandra Ramírez Lobo, excongresista del Partido Comunes, se presentó de manera virtual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); no les dio la cara a las víctimas y el tribunal transicional así lo permitió. Pero lo que resulta lamentable es que negó el reclutamiento, los abortos y violaciones sexuales de las Farc, casos que se cuentan por centenares.

Al otro lado de la pantalla estaban justamente las víctimas, mujeres que durante años la han señalado con nombre y apellido –incluso el de Griselda Lobo, que usaba cuando estaba en armas– de haber promovido dentro de las filas de las Farc el reclutamiento de niñas con fines de explotación sexual para complacer los más bajos deseos carnales de los comandantes de las Farc.

SEMANA conoció la declaración que rindió la exsenadora ante una subsala de la Sala de Reconocimiento de Verdad, conformada por tres magistradas y donde fue confrontada por casos relacionados con violencia reproductiva, violencia sexual y reclutamiento de niñas menores de 15 años.

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“Actualmente no tengo ocupación, soy una desempleada más en este país”, se presentó la excongresista, como si ella fuera la víctima. En la primera parte de la diligencia recordó la forma como llegó a las filas subversivas en 1982, al frente 12, que delinquía en el Guaviare. En sus primeras semanas recibió un curso de primeros auxilios en el municipio de Matanza, Santander, dato que se tornó fundamental a lo largo de la diligencia.

Exsenadora Sandra Ramírez. Foto: Guillermo Torres / Semana

Sandra Ramírez no tenía hombres a su mando, pero sí un gran poder. Desde 1983 fue integrante de la guardia del secretariado de las Farc, donde conoció a Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, fundador y máximo jefe de la organización guerrillera, de quien fue su pareja por décadas. Ahí radicaba su mando y crueldad: nadie se atrevía a llevarle la contraria o simplemente lo mataban; así lo han narrado centenares de víctimas. Sin embargo, ella se presenta como una guerrillera más.

“Yo fui guerrillera de base (...) Es el menor rango dentro de las Farc. Nunca ocupé puestos de mando ni dirección de las Farc. Nunca fui comandante”, respondió con voz tajante ante la pregunta de la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, que le puso sobre la mesa declaraciones de sus víctimas, las mismas a las que no les dio la cara.

“Cumplía con mis funciones. Si tocaba traer leña, pues iba por leña; si tocaba ir por agua, pues yo iba por agua. Hacía las trincheras”, respondió sin inmutarse. Estas labores cotidianas contrastan con las decenas de versiones recopiladas por la JEP, la Fiscalía y organizaciones de víctimas, que han documentado cómo Sandra Ramírez o Griselda Lobo se codeaba con las más altas esferas de la jerarquía de las Farc, impartía órdenes y participaba en reuniones a las que solo tenían acceso los comandantes de bloque.

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“Yo estoy dando mi versión del trabajo que realicé en las Farc”, repitió una y otra vez la mujer, quien siempre estuvo asesorada por su abogado de confianza.

En la extensa diligencia, intentó restarle importancia a la relación que sostuvo durante casi tres décadas con Tirofijo. Para ella, la relación no le daba ni voz ni mando dentro de las filas subversivas, pero casualmente sí le dio para tener una curul por ocho años en el Congreso a nombre de las Farc, sin ser parte del secretariado.

“Manuel Marulanda era muy pero muy estricto. Si por algo vivió tantos esos años sería por la parte de la disciplina, era muy estricto. Y el ejemplo valía mucho. Entonces, yo no tenía privilegios. Ordeñaba vacas, cuidaba gallinas, cargaba leña y agua. Entonces, él no iba a permitir que yo tuviera privilegios”, relató, tratando de esquivar los señalamientos de las víctimas que van desde asesinatos hasta hacer desfilar a las niñas reclutadas para dejarlas en manos de los guerrilleros, que las violaban.

Parte de la “disciplina”, según palabras de la misma Sandra Ramírez, que quería instaurar el máximo comandante de las Farc quedó consignada en el acta de la Octava Conferencia, realizada en 1993. De hecho, contrario a lo dicho por la exsenadora sobre su presunta falta de don de mando y capacidad de hacer recomendaciones, todo lo que propuso sobre la implementación de la planificación para las guerrilleras fue avalado en bloque.

En este punto de la diligencia se mostraba orgullosa de lo que había hecho y dicho para que sus compañeras de guerra estuvieran cómodas y felices dentro de las filas subversivas. La evidencia que le fue expuesta en la diligencia demostró una realidad totalmente contraria.

Sandra Ramírez es señalada como la encargada de reclutar niñas que luego fueran violentadas sexualmente por los guerrilleros. Incluso, hay versiones de que las obligaba a desfilar frente a los comandantes. Foto: AFP

Acá entra la cruel ironía y la contradicción de su relato. La excongresista recordó, con voz apagada y lenta, que ingresó a las filas de las Farc porque en su numerosa familia la habían presionado a casarse. Esa presión de estar con alguien que no amaba y no quería la llevó al monte. Pretendió mostrar a las Farc como un refugio para las niñas, contrario al infierno que les obligaron a vivir.

“Entré a los 17 años a las Farc en circunstancias muy tristes. Yo tenía el sueño de ser médica, pero no tuve oportunidades. Me empezaron a presionar para que me casara y esa presión me obligó a ingresar a las Farc”, relató.

Sin embargo, los testimonios de las víctimas cuentan cómo Sandra Ramírez obligaba a las niñas y jóvenes reclutadas a que desfilaran en ropa interior frente a los máximos comandantes, quienes, con total falta de humanidad, seleccionaban a una para pasar la noche, es decir, para sostener relaciones sexuales.

La verdad que cuentan los crudos testimonios es la repulsión de las niñas, hoy mujeres, hacia los hombres de camuflado que les triplicaban en edad. Tampoco había libertad de decisión sexual y mucho menos libertad sobre sus cuerpos. En las Farc perdieron todo.

“Eso no ocurrió”

Cuando ya habían pasado siete horas de la versión, se presentó el punto más intenso de la diligencia. La magistrada ponente Lily Guzmán dio a conocer apartes de la declaración de una víctima a quien, por respeto a su integridad y evitar cualquier tipo de revictimización, se le dio un registro anónimo.

El relato era claro: Sandra Ramírez, quien se la pasaba en el campamento con los máximos jefes de las Farc en la zona de distensión de San Vicente de Caguán durante los fracasados diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana, les arrojó una ropa interior para que se la pusieran mientras les recomendaba “modelar” frente a las tropas.

“Señoría, no tengo conocimiento de esos relatos que está haciendo la víctima. No ocurrieron. Yo no tengo, vuelvo y repito, conocimiento de ese relato”, respondió la exsenadora, esta vez con la voz más fuerte y silábica, como intentando quitarles veracidad a los relatos recogidos, pese a la promesa empeñada de decir la verdad.

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Debido a que este testimonio fue recolectado por la JEP, la magistrada ponente le reiteró la pregunta sobre si había escuchado o sabía algo de esta explotación sexual de menores de edad en las Farc.

Nuevamente lo negó: “En absoluto, no tengo conocimiento de que se dieran esos relatos (...) Su señoría, no tengo conocimiento de esos hechos, para nada”.

Minutos antes, la exsenadora se había mostrado displicente y molesta cuando la magistrada le recordó, en voz de la declaración de una de las víctimas, el alias que tenía dentro de las Farc y que generaba pavor tanto en las niñas como en la “guerrillerada”. Los testimonios la señalan de ordenar fusilamientos por cualquier asunto que le molestara.

De su boca, han narrado las víctimas, se emitían órdenes para adelantar juicios de guerra en contra de aquellos subversivos que incurrieran en actos considerados de indisciplina.

“Yo hice parte del cuerpo de seguridad de Manuel Marulanda, no fui mando, no estuve al mando dentro de las Farc. Eso no ocurrió. No sé por qué dicen Griselda Lobo, yo le pregunto a su señoría por qué en ese relato me dicen Griselda Lobo (...) Yo lo he relatado, fui una guerrillera de base y ya conté qué función cumplí”, respondió Lobo, quien calificó como “relatos de oídas” los testimonios presentados.

Irónicamente, las víctimas tuvieron que escuchar cómo Ramírez se victimizaba porque la llamaban por su nombre de combatiente, bajo el cual habría cometido miles de atrocidades, pero no reconocía sus crímenes.

Su tono de voz y compostura cambiaron por completo cuando se le citó el relato de una de las víctimas que señaló que en los campamentos guerrilleros a Sandra Ramírez la conocían como “la carnicera”. Esto, por promover los abortos y la muerte de niños de las subversivas.

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Luego de un receso, solicitado por su defensa, con el inverosímil argumento de que la excongresista requería tomar aire y recomponerse psicológicamente, apareció hablando con tono más alto y se presentaba más como víctima que como compareciente.

“Esto que acaba de pasar es un ataque contra mi dignidad. Yo no vine acá a que me cataloguen así, yo no vine a eso, vine a dar una versión de verdad, no a que me ofendan de esa forma. Yo firmé el acuerdo en 2016, como lo firmamos 13.000 guerrilleros y guerrilleras, y gracias a la firma de ese acuerdo tenemos esos escenarios judiciales para dar la versión de verdad”, manifestó molesta.

Ser madre dentro de las Farc

En la tanda de preguntas, la exsenadora aseguró que llevaba 34 años sin ejercer ningún trabajo de enfermería. De esta forma intentó desligarse de los señalamientos por haber practicado abortos a las guerrilleras, en las peores condiciones y, en ocasiones, al frente de las demás mujeres para dejar el mensaje claro.

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Sin embargo, recordó que desde su ingreso a las Farc, y basada en un conocimiento que no supo explicar de dónde lo había adquirido, se fomentó la práctica de métodos anticonceptivos y de planificación. “En las filas de las Farc las mujeres dimos esos debates por la autonomía de nuestros cuerpos”, reseñó con orgullo.

Una vez más, contrariando la información recolectada durante décadas por diferentes entidades y fundaciones de víctimas, Sandra Ramírez aseguró que la mujer que quería tener un hijo solamente tenía que pedir un permiso a sus superiores, quienes, después de un análisis interno, tomaban una decisión en beneficio de la tropa.

La reconocida victimaria nuevamente cruzó la línea y se puso como ejemplo: “Yo planifiqué, yo usé planificación todo el tiempo, pero también tuve un hijo en la guerrilla, porque era el derecho a tenerlo”.

Las cifras documentadas por la JEP, que, además de ser alarmantes, contrarían la versión de la exsenadora, son claras: 156 víctimas reportaron haber sido sometidas a métodos anticonceptivos de manera forzada cuando eran niñas; 91 mujeres manifestaron que habían sido sometidas a abortos forzados (137 casos documentados porque algunas mujeres sufrieron más de una interrupción del embarazo).

En un documento actualizado el pasado 4 de noviembre, la JEP registró dos hechos de asesinato de recién nacidos, que habían sobrevivido a procedimientos abortivos, pero “murieron por falta de atención médica adecuada, en el contexto de la prohibición de la maternidad dentro de las filas”.

La misma JEP registró un régimen estricto de controles de natalidad y un patrón de violencia reproductiva: “La Sala determinó que las antiguas Farc implementaron una política formal de anticoncepción y control de natalidad que, en la práctica, derivó en la prohibición de la maternidad y la paternidad dentro de las filas. Esta política afectó de manera particular a las niñas reclutadas, cuyos cuerpos y proyectos reproductivos quedaron sometidos a las decisiones y directrices de la organización y sus mandos”.

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Pese a esto, durante la extensa audiencia, Sandra Ramírez aseguró que quien quería ser madre solo tenía que decirlo, aunque reconoció que la selva y el conflicto no eran los escenarios idóneos para la maternidad.

“Llegábamos a la guerrilla a ser guerrilleras y no a ser mamás, porque la guerrilla no es compatible con ser madres. Una madre con un bebé en medio de un combate o un bombardeo, que tiene que llevar su fusil, sus pecheras, eso no es compatible”, afirmó Ramírez sin reconocer las políticas obligatorias de planificación en las Farc.

Pese a la evidencia revelada por la magistrada ponente, Ramírez aseguró, como una suerte de falacia, que fue ella quien lideró el programa para que las guerrilleras se apersonaran de su cuerpo y de sus decisiones.

“Fuimos las precursoras de la decisión de nuestros cuerpos. Si no queríamos tener un hijo, se solicitaba la interrupción del embarazo, por muchísimos motivos (...) Esa fue la lucha de las mujeres subversivas”, indicó.

Como si no se tratara de la pareja de quien fuera el máximo jefe de las Farc y a quien señalan directamente de violaciones y abortos, en otro de los apartes más intensos de la diligencia afirmó, ante la indignación de las víctimas que tuvieron que seguir la audiencia de forma virtual, que después de salir de las Farc, tras la firma del acuerdo de paz, se enteró de los casos de violencia reproductiva y violencia sexual.

“Hoy, después de 2016, de oír relatos, conozco que se desbordaron esos hechos que ya fueron reconocidos por la dirección nacional, por el secretariado. Yo les envío un mensaje de profunda solidaridad (...) Me adhiero a ese reconocimiento por esos hechos dolorosos en el conflicto y por los traumas en las compañeras”, fue la polémica declaración.

El 24 de noviembre de 2016, hace exactamente diez años, se firmó el acuerdo de paz con las Farc, con una premisa hasta ahora incumplida: las víctimas estarían en el centro. Ahora, después de esperar una década, las mujeres a las que les prometieron verdad como un bálsamo de reparación se tuvieron que sentar a escuchar cómo, durante horas, Griselda Lobo, como era conocida en la guerrilla, negaba las atrocidades documentadas por centenares, que incluyen reclutamientos de niñas, violaciones y abortos obligados.