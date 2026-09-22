Las declaraciones que vinculan a Sandra Ramírez con el reclutamiento y abuso de menores en las Farc

Si nada extraordinario ocurre, el miércoles, 4 de noviembre, tendrá que presentarse ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la excongresista y exintegrante de la guerrilla de las Farc, Sandra Ramírez, conocida dentro de las filas subversivas con el alias de Griselda Lobo.

Sandra Ramírez, excongresista del partido de las Farc, citada a versión libre por reclutamiento de menores

En contra de Sandra Ramírez, quien fue citada a rendir versión libre dentro del macrocaso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, existen un centenar de declaraciones que la vinculan directamente con la explotación sexual de menores de edad.

Varios relatos de víctimas coincidieron en lo mismo: Sandra Ramírez daba órdenes precisas para que las niñas “desfilaran” en ropa interior ante los comandantes guerrilleros.

“Como si fuera poco, les decía cómo debían mostrarse en la improvisada pasarela. De esto dependía que los comandantes las eligieran para pasar la noche. En otras palabras, que fueron seleccionadas para ser abusadas sexualmente”.

La candidata Sandra Ramírez de la coalición Fuerza Ciudadana. Foto: Campaña Sandra Ramírez - API

Ramírez, según las declarantes, sabía muy bien todo esto y se ufanaba por presionar a las menores de edad de mostrarse bonitas y modelar.

Con estas declaraciones, la magistrada Lily Rueda realizó una ponencia que fue aprobada por las togadas Julieta Lemaitre y Belkis Florentina Izquierdo, para que la exsenadora del Partido Comunes dé sus declaraciones frente a este caso.

En la ponencia, con el fin de proteger la integridad de las víctimas y evitar una revictimización, se les puso un nombre clave. Sin embargo, los relatos que entregaron dejan ver la barbarie del reclutamiento de menores dentro de la guerrilla de las Farc; así como la activa participación y conocimiento de Sandra Ramírez en estos actos.

La mujer, quien ha asegurado en varias oportunidades que ingresó por voluntad propia a la guerrilla, fue la pareja sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, comandante del Secretariado y fundador de dicho grupo subversivo.

Esto demuestra su poder dentro de las filas guerrilleras, don de mando y comandancia en varios bloques y estructuras. De su boca salieron órdenes para reclutar a las menores y promocionar su explotación sexual con los comandantes del Bloque.

La ponencia señaló que la mayoría de estos casos se habrían presentado en el Bloque Oriental, estructura de las Farc-EP a la cual presuntamente perteneció, para que se pueda pronunciar sobre las mismas en su versión.

Sandra Ramírez, exsenadora del Partido Comunes. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En este sentido se busca establecer “las funciones que desempeñó” Sandra Ramírez “al interior de la guerrilla, su eventual capacidad de influencia o poder de facto y su posible conocimiento o intervención en las violencias ocurridas en las filas contra niñas y niños, incluyendo violencias sexuales y reproductivas”.

Por estos mismos hechos, en octubre de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad determinó a seis antiguos integrantes del último Secretariado de las Farc como máximos responsables por liderazgo y les imputó crímenes de guerra enmarcados en cinco patrones macro criminales.

La decisión cobijó a A Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Julián Gallo Cubillos se les atribuyó la máxima responsabilidad en la ejecución y control del patrón de reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidos menores de 15 años, así como de tratos crueles, tortura, homicidio y juicios sin garantías en el marco de la vida intrafilas, violencias reproductivas contra niñas reclutadas, violencias sexuales contra niños y niñas reclutados y violencias por prejuicio contra niños y niñas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa