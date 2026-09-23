Alcaldía de Bogotá anunció medidas para prevenir la explotación sexual y comercial de niños

La Alcaldía de Bogotá reportó los avances con respecto a la prevención y protección de su infancia, a través del Idipron, asegurando que fortaleció su oferta institucional en 2026, logrando la identificación y el acompañamiento de 288 niños, niñas y adolescentes en procesos de prevención, como parte de las acciones de protección integral que se adelantan en la ciudad.
“Dentro de las estrategias de prevención, el Idipron ha identificado, a través de su equipo de profesionales en territorio, situaciones asociadas a la Esccna, como la entrega de regalos, dinero o la presentación de falsas oportunidades, que pueden ser utilizadas para generar confianza, dependencia, manipulación o control sobre NNA”, precisó la Alcaldía.
Se identificaron algunos factores que podrían aumentar el riesgo frente a la problemática, entre ellos, la permanencia prolongada de tiempo libre, sin acompañamiento, además de dificultades socioeconómicas y las dinámicas asociadas a la migración.
El director general del Idipron, Javier Palacios Torre, aseguró que “la Plaza de Bolívar se convierte en un símbolo para recordar que la infancia, los sueños y la protección de niñas, niños y adolescentes NO son negociables. Frente a nuevas realidades y riesgos, como el uso de redes sociales y las distintas formas de captación, el Distrito intensifica sus esfuerzos para visibilizar, prevenir y atender estas problemáticas. El verdadero regalo para la niñez de Bogotá es crecer libre de explotación, con amor, educación y oportunidades para construir su proyecto de vida”.
Durante esta jornada, se contará con la participación de profesionales de distintas áreas vinculados a las acciones de prevención, atención e investigación en Bogotá.
El espacio estará organizado en tres carpas temáticas: una dedicada a la orientación y prevención, con el acompañamiento de profesionales psicosociales; otra destinada a la activación de rutas, con apoyo de profesionales jurídicos; y una tercera enfocada en los procesos de investigación y judicialización, con el acompañamiento de la Policía Nacional.