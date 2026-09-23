La nueva campaña en Bogotá para evitar el abandono de adultos mayores: más de 20.000 casos se han registrado

En las últimas horas, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció una nueva estrategia con la que se buscaría proteger a la población adulta mayor de la capital colombiana. El mandatario local lideró el primer operativo territorial de identificación y prevención del abandono, una acción que permitirá verificar directamente las condiciones de vida de personas mayores previamente identificadas y orientar cada situación hacia la respuesta institucional que corresponda.

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La medida se enmarca dentro del instrumento de identificación de personas en abandono, que es una metodología multidimensional desarrollada por la Secretaría Distrital de Integración Social que permite reconocer diferentes factores asociados a esta problemática.

El alcalde Carlos Fernando Galán lideró el primer operativo territorial para identificar y prevenir casos de abandono de personas mayores en la capital. Foto: Getty Images

La manera en la que se desarrollará buscará visitas en hogares de personas mayores previamente identificadas y con algún indicio de abandono. Esto permitirá conocer de primera mano sus condiciones de vida, sus redes de apoyo y las necesidades que enfrentan, así como entregarles información sobre las alternativas de atención y acompañamiento que ofrece el Distrito.

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“Estamos atacando sistemáticamente la pobreza oculta en un estrategia sin antecedentes a nivel nacional; estamos corrigiendo los problemas de clasificación que pueda tener el Sisbén y encontrando personas en exclusión extrema que, en adelante, van a quedar conectados a la oferta social”, indicó.

La estrategia del Distrito busca visitar los hogares de personas mayores previamente identificadas con posibles indicios de abandono y conocer sus condiciones de vida. Foto: 123 Rf

Tras los primeros operativos realizados, se logró identificar a 46 personas con indicios de posible abandono, principalmente en las localidades de Tunjuelito y Los Mártires; le siguen Santa Fe, La Candelaria.

En cuanto a las cifras totales, se identificó a 1.443.658 personas mayores. De ellas, más de 20.000 tienen indicios de presunto abandono. La pobreza no es el único problema asociado al abandono, pues mas de 12.000 personas mayores identificadas en supuesto abandono no son consideradas pobres, lo que evidencia que la ruptura o ausencia de redes de cuidado puede afectar a personas de diferentes condiciones sociales y económicas.