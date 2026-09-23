Toman drástica decisión contra uniformados por muerte de un hombre tras procedimiento en Bogotá: Policía lo confirmó

La Policía Nacional se pronunció acerca del caso de la muerte de un joven tras un procedimiento policial ocurrido en el sector de Caracolí, ubicado entre Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, y Soacha.

Hombre murió tras procedimiento policial en Soacha: investigan a uniformados por uso de un ‘taser’

La víctima fue identificada como Donovan Balanta Paz, de 34 años, quien habría recibido varias descargas eléctricas con un taser, pese a que ya se encontraba sometido.

Por medio de un comunicado, la institución confirmó que los siete uniformados que presuntamente participaron de los hechos fueron vinculados a una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Asimismo, los agentes fueron separados de sus cargos mientras que avanzan las pesquisas y se conoce cómo ocurrido todo.

Por último, la autoridad dejó en claro que las actuaciones deben realizarse conforme lo ordena la ley y siempre respetando el debido proceso.

“La Policía Nacional reitera su absoluto respeto por los derechos fundamentales, y reafirma que todas sus actuaciones se desarrollan con estricto apego a la Constitución Política, la ley, los estándares internacionales de los derechos humanos y principios que rigen el uso legítimo y proporcional de la fuerza”, concluyó.

De acuerdo con lo que se ha denunciado, los policías fueron llamados para que atendieran una riña que se estaba registrando en la zona. Una vez llegaron, detuvieron a Balanta Paz y, según la comunidad, en repetidas oportunidades utilizaron el taser.

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Incluso, esta situación se habría presentado mientras que el ciudadano ya se encontraba totalmente esposado. De hecho, en algunos videos que han circulado por las redes sociales se observa cuando testigos le piden a los agentes que paren porque, supuestamente, estaban maltratando al hombre.

Según indicó en su momento la Policía, el sujeto fue conducido junto a otro a la Estación de Cazuca. Sin embargo, cuando llegó a la misma comenzó a presentar problemas de salud y perdió el conocimiento.

Imagen referencia de policías. Foto: Colprensa

De inmediato, se activaron los protocolos y se trasladó a la víctima hasta el Luis Carlos Galán de Soacha, donde recibió la respectiva atención médica y poco tiempo después falleció.

Por el momento, se está a la espera de conocer cuál fue la causa de su muerte y si esto está relacionado con el procedimiento policial, mientras que su familia y amigos exigen justicia para que este hecho de supuesto abuso de autoridad no quede en la impunidad.