Lo que parecía un llamado de atención terminó en una canción compartida. El subintendente Jefferson Montaño contó qué pasó realmente cuando se acercó a un artista callejero durante un patrullaje en el centro de Pereira.

Uniformado causó sensación al protagonizar un inesperado momento con un artista callejero; director de la Policía se pronunció

La idea no era retirarlo, sino apoyarlo

El video del subintendente Jefferson Montaño cantando junto a un artista callejero en Pereira se convirtió en una de esas escenas que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Pero detrás de la canción había una intención muy concreta: apoyar al joven que estaba trabajando en la calle para conseguir su sustento.

Montaño, quien hace parte de la Policía Comunitaria, contó en entrevista cómo ocurrió ese momento.

Según explicó, se encontraba patrullando en motocicleta junto con un compañero por la zona céntrica de Pereira cuando vio al joven cantando.

El policía, que también tiene gusto por la música, decidió detenerse. Pero quiso hacerlo de una manera particular: se acercó muy serio, lo corrió un poco del lugar y tomó el micrófono.

El intendente Jefferson Montaño compartió el micrófono con un artista callejero durante un patrullaje por Pereira. Foto: Foto: Tomada de redes sociales.

“Realmente siempre he tenido como ese amor por la música”, explicó el uniformado al recordar la escena.

El joven, según contó Montaño, alcanzó a pensar que los policías podían pedirle que se retirara del sector. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

El subintendente comenzó a cantar y terminó compartiendo el micrófono con él. No hubo un largo diálogo antes de la presentación.

De hecho, Montaño explicó que prácticamente no cruzaron palabras: simplemente lo apartó un poco, tomó el micrófono y empezó a cantar.

Más allá de la canción, el policía explicó que su intención era que el joven pudiera continuar con su presentación y recibir el apoyo de las personas que estaban alrededor.

“La idea era ayudar a que en ese momento recolectara su sustento diario”, señaló Montaño durante la entrevista.

Para el uniformado, aquel momento también fue una oportunidad para recordar que detrás de las personas que trabajan en las calles hay historias y familias que dependen de esos ingresos.

“Él estaba ahí queriendo salir adelante, queriendo llevar el sustento para su familia”, relató.

La escena terminó mostrando una faceta diferente del uniformado y, después de que el video comenzara a circular, Montaño agradeció la atención que recibió el caso.

Hoy estamos viviendo, algo positivo para la Policía Nacional, para mí y para el joven que es el que queremos que salga adelante”, expresó.

“Así somos los colombianos”

Montaño aprovechó la conversación para dejar un mensaje que va más allá de su experiencia personal. Para él, situaciones como esta también recuerdan la importancia de mirar al vecino y ayudar cuando sea posible.

“Así somos los colombianos”, dijo al referirse a la solidaridad y añadió que la invitación es a continuar sirviendo a la comunidad y apoyando a quienes están alrededor.

El mensaje cobra especial significado en una región que todavía atraviesa momentos difíciles después del terremoto. Sobre esto, Montaño recordó una frase que también ha compartido: “Volveremos”.

Según explicó, se trata de la esperanza de recuperar lo que se perdió, volver a encontrarse con las familias y levantarse nuevamente.

“Volveremos a surgir y volveremos a levantarnos con más fuerza aquí en el Eje Cafetero”, manifestó.

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La música lo acompaña desde el colegio

Aunque el video tomó por sorpresa a muchas personas, cantar no es algo nuevo para Montaño. Su relación con la música comenzó cuando era estudiante en el Instituto Tebaida, en Quindío.

El uniformado recordó a un profesor de sistemas que, al finalizar las clases, acostumbraba poner música y cantar con algunos de sus estudiantes. Esa experiencia, contó, fue despertando poco a poco su interés.

Después comenzó a participar en pequeños grupos musicales de La Tebaida y, posteriormente, durante su servicio militar como auxiliar de Policía, descubrió que dentro de la institución también existían espacios relacionados con la música.

Fue entonces cuando tomó una decisión: quería ser ese policía que, además de cumplir con su labor, pudiera cantar y participar en orquestas.

Y aunque ahora muchos hablan de su voz y de la posibilidad de verlo cantar en escenarios más grandes, Montaño tiene claro que su prioridad sigue siendo el servicio.