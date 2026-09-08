Abelardo De La Espriella advirtió sobre los planes de peligrosa banda delincuencial en Pereira

Abelardo De La Espriella aseguró que la organización delincuencial conocida como La Cordillera estaría intentando recuperar su capacidad criminal mediante el reclutamiento de nuevos integrantes en Cartago y otras zonas del Valle del Cauca.

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A través de una publicación en su cuenta de X, De La Espriella afirmó que desde el 7 de agosto la Fuerza Pública ha realizado 10 operaciones urbanas en Pereira y su área metropolitana, que han dejado más de 15 capturas y la incautación de más de 20 armas de fuego y munición.

¡Estamos desmantelando el brazo sicarial de “La Cordillera” en Pereira!



Desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública ha desarrollado 10 operaciones urbanas en el área metropolitana de Pereira, logrando la captura de más de 15 sicarios vinculados a esta estructura criminal y la… pic.twitter.com/snymAVa9ms — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026

Según el mandatario, entre los detenidos se encuentran personas identificadas con los alias de Doble Cero, Teo, Giro, Nea, Mateo, Luisbu, Chirino, William, Brandon, El Mono, 7, Pipe, Jorgito y Carro Loco, entre otros.

De La Espriella señaló que los operativos están dirigidos contra una estructura a la que atribuyó actividades relacionadas con el narcotráfico, la extorsión, los préstamos bajo la modalidad de gota a gota y el sicariato.

El presidente también relacionó los operativos con una reducción de los homicidios en Pereira y los municipios que conforman su área metropolitana.

“Los resultados ya se sienten en las calles: los homicidios en el área metropolitana de Pereira han disminuido en más de 60 casos frente al mismo periodo de 2025”, afirmó.

Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia.

Sin embargo, advirtió que la estructura buscaría ampliar nuevamente su presencia en otras zonas del departamento del Valle del Cauca.

“Ahora La Cordillera pretende reclutar nuevos integrantes en Cartago y otras zonas del Valle del Cauca para recuperar su capacidad criminal”, escribió.

Ante ese escenario, De La Espriella indicó que la instrucción a la Fuerza Pública es identificar a quienes estarían realizando los procesos de reclutamiento, avanzar en la captura de presuntos sicarios y afectar las finanzas y las redes de narcotráfico de la organización.

“La orden a nuestra Fuerza Pública es anticiparse: identifiquen a los reclutadores, capturen a los sicarios y destruyan sus finanzas y redes de narcotráfico”, señaló.

Finalmente, sostuvo: “No voy a permitir que reconstruyan lo que estamos desmantelando”.