Un operativo de la Policía Metropolitana de Pereira permitió llegar hasta un inmueble que, de acuerdo con la investigación de las autoridades, era utilizado para almacenar y distribuir grandes cantidades de droga en el centro de la ciudad.

La diligencia terminó con la captura de un hombre y la incautación de más de 21.000 dosis de estupefacientes.

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La investigación y el operativo contra la casa del Bazuco’

La intervención hizo parte de la Operación Santander, adelantada por unidades de Policía Judicial e Inteligencia que venían siguiendo los movimientos de una estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes.

Durante el procedimiento fueron incautadas 20.000 dosis de bazuco y 1.326 dosis de perico, para un total de 21.326 dosis que, de acuerdo con las autoridades, quedaron fuera de circulación.

Pero la droga no fue el único elemento encontrado. Los uniformados también incautaron una pistola traumática, 20 cartuchos calibre .38, 18 cartuchos para arma traumática y 200.000 pesos en efectivo.

La Policía estimó que el valor de los estupefacientes incautados rondaría los 64 millones de pesos en el mercado ilegal

De acuerdo con la información entregada por la entidad, los investigadores lograron establecer que en el inmueble se almacenaban sustancias que posteriormente eran llevadas a diferentes puntos de venta de la ciudad.

El operativo terminó con una diligencia de allanamiento y registro en la llamada ‘Casa del Bazuco’.

Allí los uniformados encontraron una importante cantidad de droga que, según las autoridades, estaba destinada a la comercialización.

La Policía señaló que el inmueble estaría relacionado con personas que presuntamente hacen parte del grupo delincuencial organizado La Cordillera.

La investigación continúa para determinar el alcance de esa conexión y establecer quiénes más estarían involucrados.

🚨 ¡Cayó la “casa del bazuco” en Pereira! La @PoliciaColombia incautó más de 21.000 dosis de estupefacientes, un arma traumática y munición durante la Operación Santander. Un capturado y más de $64 millones en droga fuera de circulación. 🚔#SeguridadEnElTerritorio #DiosYPatria pic.twitter.com/aWpaj2xj33 — Policía Metropolitana de Pereira (@PoliciaPereira) August 30, 2026

¿Cómo funcionaba el supuesto negocio?

La investigación apunta a que el inmueble cumplía una función de almacenamiento y distribución.

Según explicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, parte de las sustancias era dosificada previamente en fincas ubicadas en corregimientos del área metropolitana.

Después, la droga era trasladada hacia Pereira para abastecer diferentes puntos de comercialización.

Entre los sectores mencionados por las autoridades están Los Puentes, el entorno de la carrera novena con calle 12 y zonas cercanas a los San Andresitos, en el centro de la ciudad.

Aunque el operativo permitió sacar de circulación las más de 21.000 dosis, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer quiénes abastecían la estructura.

“Hemos visto que está conectada con otros hechos de homicidio, los cuales seguirán siendo materia de investigación y de resultados operacionales en la ciudad”, señaló el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

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Uno de los focos de los investigadores es establecer si esta red tendría relación con otros hechos violentos ocurridos en Pereira.

El procedimiento se conoció este domingo 30 de agosto de 2026, en medio de las acciones que adelanta la Policía contra las estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos en Pereira.