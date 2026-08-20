Terremoto mantiene cerrados escenarios deportivos en Pereira mientras avanzan evaluaciones en las estructuras

Tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, Pereira continúa adelantando acciones para atender las consecuencias de la emergencia. Entre las medidas adoptadas se encuentra el cierre temporal de los escenarios deportivos y recreativos públicos de la ciudad, que por ahora no podrán ser utilizados para competencias ni entrenamientos.

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La decisión responde tanto a las necesidades de atención de la emergencia como al proceso de evaluación que se adelanta sobre las condiciones físicas de estos espacios. Mientras se determina cuáles pueden volver a funcionar con normalidad, varios escenarios fueron destinados a atender a las familias que resultaron afectadas por el terremoto.

Entre ellos se encuentran el Coliseo Menor, el Coliseo Mayor, el Estadio Alberto Mora Mora, las Piscinas Olímpicas, el Parque El Vergel y el Parque El Oso, que actualmente son utilizados como alojamientos temporales. En estos lugares se ofrecen servicios de salud, alimentación, recreación y acompañamiento psicosocial para centenares de familias que perdieron sus viviendas o que atraviesan dificultades como consecuencia de la emergencia.

De esta manera, los espacios deportivos adquirieron temporalmente una función distinta a la habitual y se convirtieron en puntos de atención para las comunidades afectadas.

Niños en el parque El Oso Foto: Alcaldía de Pereira / API

Escenarios son evaluados por expertos

Paralelamente a la atención de las familias, la Administración Municipal adelanta una evaluación de los escenarios deportivos para establecer las condiciones en las que se encuentran sus estructuras.

El proceso es desarrollado por la Secretaría de Deporte y Recreación, en articulación con la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira (DIGER), las secretarías de Infraestructura y Planeación y el Ministerio del Deporte. La revisión incluye la participación de expertos en estructuras y busca obtener un diagnóstico más detallado sobre los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Dentro de los escenarios que presentan afectaciones importantes se encuentran el Coliseo Primero de Febrero, el escenario de Gimnasia, el escenario Sara López de Tiro con Arco y el Coliseo de Cuba.

Las evaluaciones permitirán establecer cuáles son las intervenciones necesarias antes de determinar el regreso de deportistas, clubes y usuarios a estos espacios. Por ahora, la administración mantiene la decisión de conservarlos cerrados para actividades deportivas.

El municipio cuenta con un inventario de su infraestructura física, en el que están relacionados los bienes y sus respectivos valores asegurados. Esta información hace parte del proceso que se adelanta actualmente, pues la primera fase de diagnóstico permitirá cumplir con los requisitos y protocolos necesarios para realizar las reclamaciones correspondientes y establecer los posibles trabajos de mejoramiento, modernización o construcción que requieran los escenarios.

Alojamiento de damnificados en el Estadio Mora Mora Foto: Alcaldía de Pereira / API

El deporte espera la reapertura

El cierre representa una afectación para un sector importante de la ciudad, teniendo en cuenta que numerosas familias dependen de las actividades desarrolladas en estos espacios. Sin embargo, la reapertura dependerá de las condiciones que se establezcan durante las evaluaciones técnicas y de la evolución de la emergencia.

La Administración señaló que, a medida que se supere la situación generada por el terremoto, se analizará progresivamente la posibilidad de habilitar nuevamente los escenarios que cuenten con las condiciones necesarias para recibir a la ciudadanía.

Por ahora, la prioridad se mantiene en la atención de las familias damnificadas y en la revisión de la infraestructura. Los escenarios deportivos continuarán cumpliendo, en varios casos, una función de apoyo humanitario, mientras los equipos técnicos avanzan en el diagnóstico que permitirá definir las acciones requeridas para su recuperación y eventual regreso a las actividades deportivas.