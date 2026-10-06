Se filtró la condición que habría puesto Cristiano Ronaldo para volver a jugar con Portugal

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal está más oscuro que nunca. El astro portugués ya se encuentra de regreso en los entrenamientos del Al-Nassr y parece decidido a ausentarse de la convocatoria para los partidos de noviembre.

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De acuerdo con CNN Portugal, Cristiano está muy molesto por la falta de palabra del técnico Jorge Jesus y sus declaraciones después de haberlo dejado calentando en el duelo ante Noruega disputado el pasado 27 de septiembre en Oslo.

“Según Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus no se disculpó, algo que, de acuerdo con el acuerdo entre las partes, no estaba especificado. Fue entonces cuando el capitán, indignado por lo que presenció en directo, decidió abandonar la concentración y dirigirse primero a Madrid y luego a Riad”, apuntó el medio internacional.

Según esta información, Cristiano no volverá a jugar con la selección de Portugal y su condición para volver es que Jorge Jesus no sea el DT.

Aunque el entrenador portugués dijo públicamente que está dispuesto a hablar con su dirigido para limar asperezas y volver a trabajar juntos, la relación estaría completamente rota. En ese sentido, CR7 estaría en camino a anunciar su retiro de la selección nacional.

Cristiano Ronaldo, máximo goleador de Portugal y el jugador con más partidos internacionales (146 goles en 234 partidos), está en el punto más crítico de su carrera con la selección.

A pesar de las diferencias con otros entrenadores que han pasado por el banquillo luso, nunca se planteó la posibilidad de renunciar a las convocatorias. Jorge Jesus lo tuvo como dirigido en el Al-Nassr y parecía ser el hombre ideal para darle una despedida a la altura de CR7; sin embargo, la historia fue totalmente distinta a lo esperado.

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Así ha sido la carrera de Cristiano Ronaldo con Portugal

El exdelantero de Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus debutó con la selección a los 18 años en 2003. Al año siguiente, jugó en la selección portuguesa que perdió la final de la Eurocopa 2004 como anfitriona ante Grecia.

Posteriormente, alcanzó las semifinales del Mundial en 2006 y lideró a su país hacia el título de la Eurocopa en 2016.

También ganó dos Ligas de Naciones (2019 y 2025), pero no logró resultados destacados con Portugal en los Mundiales. En el último, en Norteamérica, la selección lusa fue eliminada por España (1-0) en octavos de final.

Cristiano Ronaldo no jugará este jueves en el partido de Portugal vs. Dinamarca. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Después de aquella decepción, Cristiano Ronaldo fue convocado una vez más para la defensa del título en la Liga de Naciones. Todo iba como estaba esperado hasta que se rompió su relación con el cuerpo técnico y salió en redes sociales con un mensaje en clave de despedida.

“A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado”, sentenció Ronaldo.