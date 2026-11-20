Durante este viernes siguió la acción del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Catar y tendrá el estreno de la Selección Colombia este sábado, 21 de noviembre vs. Japón.

Después de lo que fue bajar el telón con lo que fue el estreno de Francia, Argentina, Uruguay y Ecuador, ahora el turno fue para España, Italia y Marruecos que golearon en sus respectivos partidos de la fecha 1.

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Las victorias más abultadas las obtuvo Italia, que goleó por 6-0 a Jamaica. Con el mismo resultado, Marruecos le pasó por encima a Fiji.

España también se mostró sólida frente a China, a la que le propinó un 5-0 que la hizo ponerse a la roja en la cima del grupo H que comparte con Marruecos.

Entre los partidos más apretados en el día dos de la Copa Mundo Sub-17 estuvieron los de Bélgica contra Vietnam (3-2), también el de Costa de Marfil vs. Uzbekistán (2-1) y, en cierta medida, el de Cuba, que batalló pero perdió con Tayikistán (3-5).

Resultados del segundo día del Mundial Sub-17 de Catar:

Bélgica Sub-17 3-2 Vietnam U17

Cuba Sub-17 3-5 Tayikistán Sub-17

Mali Sub-17 3-0 Nueva Zelanda Sub-17

España Sub-17 5-0 China U17

Italia Sub-17 6-0 Jamaica Sub-17

Senegal Sub-17 1-1 Croacia Sub-17

Costa de Marfil Sub-17 2-1 Uzbekistán Sub-17

Fiyi Sub-17 0-6 Marruecos Sub-17

Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 1:

Grupo E

Italia: 1.º puesto, diferencia de gol +6, 1 partido. Costa de Marfil: 2.º puesto, diferencia de gol +1, 1 partido. Uzbekistán: 3.º puesto, diferencia de gol -1, 1 partido. Jamaica: 4.º puesto, diferencia de gol -6, 1 partido.

Grupo F

Tayikistán: 1.º puesto, diferencia de gol +2, 1 partido. Senegal: 2.º puesto, diferencia de gol 0, 1 partido. Croacia: 3.º puesto, diferencia de gol 0, 1 partido. Cuba: 4.º puesto, diferencia de gol -2, 1 partido.

Grupo G

Malí: 1.º puesto, diferencia de gol +3, 1 partido. Bélgica: 2.º puesto, diferencia de gol +1, 1 partido. Vietnam: 3.º puesto, diferencia de gol -1, 1 partido. Nueva Zelanda: 4.º puesto, diferencia de gol -3, 1 partido.

Grupo H

Marruecos: 1.º puesto, diferencia de gol +6, 1 partido. España: 2.º puesto, diferencia de gol +5, 1 partido. China: 3.º puesto, diferencia de gol -5, 1 partido. Fiyi: 4.º puesto, diferencia de gol -6, 1 partido.

Estreno de Colombia vs. Japón

Colombia hace parte del grupo L del certamen orbital junto a Serbia, Honduras y Japón.

Justamente ante los asiáticos es que la Tricolor se estrena este sábado desde las 7:30 a.m. con transmisión en vivo de Caracol Televisión y RCN.

Cabe recordar que la Tricolor fue campeona del Sudamericano Sub-17 y tiene altas expectativas para esta presentación en Medio Oriente.