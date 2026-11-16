A Colombia se le cayó figura del Real Madrid para el Mundial Sub-17: reemplazo ya fue anunciado

Gorka Abascal, del Real Madrid fue uno de los nombres que más impresionó de cara a la participación de la Seleccion Colombia en el Mundial Sub-17 que se avecina.

Las referencias dadas del jugador desde España generaban ilusión al país por ver un talento que milita en uno de los mejores clubes del mundo, pero esta vez al servicio de la Tricolor.

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Infortunadamente, dicha chance se truncó en las últimas horas y la noticia lamentable fue difundida por pa Federación Colombiana de Fútbol que oficializó la baja del que milita en el cuadro merengue.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia comunica que el jugador Gorka Abascal presentó una lesión en el último partido con su club, Real Madrid, la cual le impide sumarse a la convocatoria que participará en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026″, confirmaron de la mala noticia para el seleccionado nacional.

Posterior a eso, dieron a conocer el parte médico que les proporcionó el Real Madrid: “De acuerdo con el parte médico, el futbolista presenta una lesión muscular de grado II del músculo oblicuo interno derecho”.

“El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Gorka una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando su talento al combinado nacional”, desearon para su pronta recuperación.

En reemplazo del de Real Madrid estará uno que milita en el FPC: “En su lugar, viajará al Mundial Juan José Palacio, jugador del Envigado Fútbol Club que ya venía trabajando con el equipo durante la concentración en Barranquilla”, comunicó la FCF.

Convocados de Colombia para el Mundial Sub-17

Este lunes festivo estabá previsto que la Selección Colombia Sub-17 viajará a Catar para disputar la Copa del Mundo que se desarrollará entre el 19 de noviembre al 13 de diciembre.

El debut del equipo nacional será hasta el próximo sábado y su grupo está compuesto por Japón, Serbia y Honduras.

La FCF informó el calendario del equipo nacional y actualizó los jugadores que representarán al país: “‘La Sele’ iniciará su participación en la fase de grupos enfrentando a Japón el sábado 21 de noviembre a las 7:30 a. m. (hora Col). En la segunda jornada, programada para el martes 24 de noviembre, el equipo se medirá contra Honduras a las 10:30 a. m. (hora Col). Para cerrar la zona, jugará ante Serbia el viernes 27 de noviembre a las 8:00 a. m. (hora Col)“.

1.⁠ ⁠Adrián Mosquera – Independiente Medellín

2.⁠ ⁠Anderson Murillo – Independiente Medellín

3.⁠ ⁠Camilo Blandón – C.D. Estudiantil

4.⁠ ⁠Edwin Echeverría – Atlético Nacional

5.⁠ ⁠Edwin Estrella – Belén La Nubia-Arco Zaragoza

6.⁠ ⁠Eider Carrillo – Independiente Medellín

7.⁠ ⁠Juan José Palacio - Envigado F.C.

8.⁠ ⁠Jacky Muñoz – Barranquilla F.C.

9.⁠ ⁠Jhan Moreno – Atlético Nacional

10.⁠ ⁠José Escorcia – Atlético Nacional

11.⁠ ⁠Juan Fori – C.D. Estudiantil

12.⁠ ⁠Luigi Ortiz – Deportivo Cali

13.⁠ ⁠Luis Maturana – Independiente Medellín

14.⁠ ⁠Matías Caicedo – Independiente Yumbo

15.⁠ ⁠Miguel Agámez – Barranquilla F.C.

16.⁠ ⁠Samuel Martínez – Atlético Nacional

17.⁠ ⁠Samuel Martínez – Envigado F.C.

18.⁠ ⁠Santiago Romaña – Fortaleza F.C.

19.⁠ ⁠Santiago Vallecilla – Deportivo Cali

20.⁠ ⁠Simón Rojas – Atlético Nacional

21.⁠ ⁠Weiner Martínez – Envigado F.C.