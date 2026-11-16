Hospitalizan en UCI a exjugador de Chile previo al amistoso con Colombia: este es su estado de salud

Un histórico de la selección de Chile -rival de Colombia este martes en el amistoso válido por la fecha Fifa de noviembre- sufrió un infarto y se encuentra hospitalizado de gravedad en Unidad de Cuidado Intensivos.

Se hace referencia a Mario Soto, de 76 años, quien fue mundialista con los australes en la cita de España en el año 1982.

La entidad que dio a conocer la información sobre el quebranto de salud del mencionado fue el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile.

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Estos divulgaron un comunicado oficial en el que escribieron que exhibían “su preocupación por Mario Soto, socio del gremio y destacado exfutbolista de la Selección Chilena, con presencia en la ‘Roja’, destacando su participación en la Copa del Mundo de España 1982.

Adicionalmente, puntualizaron sobre el diagnóstico del emblema chileno y cómo se encuentra actualmente: “Soto sufrió un infarto durante la mañana de este domingo 15 de noviembre y fue trasladado hasta el Hospital Luis Tisné de Peñalolén. El exfutbolista está siendo monitoreado en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro asistencial”.

“Desde el Colegio de Entrenadores se envía un saludo y mensaje de apoyo a nuestro colega y sus familiares en este difícil momento”, cerraron dando su apoyo para la recuperación pronta del mundialista con Chile.

Trayectoria de Soto en Chile

Mario Soto, es uno de los defensores más recordados del fútbol chileno. Nacido el 10 de julio de 1950 en Santiago, inició su carrera profesional en 1969 con Magallanes, club en el que permaneció hasta 1973.

Posteriormente, pasó a Unión Española, equipo con el que conquistó el título de Primera División en 1975 y alcanzó la final de la Copa Libertadores de ese mismo año.

Mario Soto, exjugador de Chile y mundialista con dicho país en España 1982. Foto: picture alliance via Getty Image

Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol brasileño para vestir la camiseta del Palmeiras en 1977. Un año después regresó a Chile y fichó por Cobreloa, institución en la que dejó una huella imborrable. Allí se convirtió en referente y capitán, ganó tres campeonatos nacionales (1980, 1982 y 1985) y disputó dos finales consecutivas de la Copa Libertadores (1981 y 1982).

También defendió los colores de Deportes Concepción, Audax Italiano y Deportes Lozapenco, su último equipo como profesional.

Con la selección de Chile, Soto disputó 48 partidos y marcó un gol entre 1975 y 1985. Participó en las Copas América de 1975 y 1979, edición en la que consiguió el subcampeonato, y fue uno de los integrantes de La Roja en el Mundial de España 1982, donde jugó dos encuentros.

Preocupación antes del amistoso

La situación de salud del emblema chileno desvía la atención del país en la previa del amistoso entre Chile y Colombia que se jugará en Santiago este martes, 17 de noviembre.

El partido será el segundo que lleven a cabo las dos naciones en menos de diez días y corresponde a la última fecha Fifa que habrá en 2026.

Amistoso entre Colombia y Chile jugado en Cali acabó en victoria de la Tricolor por 1-0. Foto: Colprensa - Raúl Palacios (El País).

Dicho compromiso se disputará desde las 7:00 p.m. con transmisión en vivo del Gol Caracol y RCN como habitualmente sucede.

El más reciente juego entre ambos países se dio el pasado viernes, con victoria de la Tricolor por 1-0.