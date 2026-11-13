Colombia vs. Chile, EN VIVO hoy: últimas noticias, alineaciones y goles del amistoso en Cali

Este viernes, 13 de noviembre, la Selección Colombia enfrenta a Chile en el primero de sus dos amistosos programados para la fecha Fifa. La sede del encuentro es el estadio Pascual Guerrero de Cali, con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas del terremoto en Colombia ocurrido el 10 de agosto.

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Entre las principales bajas de la Tricolor se encuentran Luis Díaz y Richard Ríos, quienes no pudieron asistir por lesión. En su lugar hay novedades como Nelson Deossa y Camilo Mena, que tratarán de ganarse un lugar en el proceso mundialista.

El partido de Colombia vs. Chile está programado para iniciar a las 7:00 de la noche y la transmisión oficial correrá por cuenta de Caracol TV y Canal RCN.

Minuto a minuto | Colombia vs. Chile

10:43 a. m.: Chile entrenó en Palmaseca

La selección chilena estuvo entrenando en el Estadio del Deportivo Cali para el amistoso de este viernes.

10:01 a. m.: Posible alineación de Colombia

El equipo de Néstor Lorenzo saldría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Samuel Velásquez; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Camilo Durán y Luis Suárez.

9:20 a. m.: Recomendaciones para ir al Pascual

“Se recomienda a los aficionados acudir con suficiente antelación al estadio y atender con actitud paciente y respetuosa las disposiciones logísticas y de seguridad vigentes para el compromiso”, apuntó la FCF.

9:00 a. m.: ¡Todo listo en Cali!

El Pascual Guerrero ya está vestido de gala para recibir a la Selección Colombia en su primer amistoso de la fecha Fifa de noviembre.