Cambios en la tabla del descenso tras resolución del TAS: se alteran posiciones, uno se salva y otro se condena

Revuelo en el Fútbol Profesional Colombiano después de conocerse el veredicto del TAS con América de Cali en el pleito por el jugador Yhormar Hurtado, donde estaban involucrados Santa Fe e Inter de Bogotá.

El organismo rector de deporte en el mundo decidió quitarle al cuadro rojo tres puntos ganados frente al joven conjunto bogotano, mientras que la pugna de Santa Fe fue descartada.

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Caso Yhormar Hurtado: Haber sido parte de tres instituciones en un mismo año se reconoce como una irregularidad ante la FIFA (Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y América), que derivó en la presentación de un recurso ante el TAS por parte de equipos que consideraron que esto requería castigo.

No es otro que quitar los puntos alcanzados por América en esos juegos, siendo el compromiso contra Internacional de Bogotá el afectado. El equipo rojo había ganado en la cancha, pero se determinó que pierde 3-0 en el escritorio.

Esta suma de puntos para Internacional de Bogotá tiene efecto en la tabla del descenso para la temporada 2027, pues el club bogotano sale un poco del sótano y asciende una casilla en la pelea que sostendrá el próximo año en plena defensa de la categoría.

Tras el fallo, es el Deportivo Pereira el que aparece en situación de riesgo luego de las casillas de los dos ascendidos. Ahí, le da paso a Internacional de Bogotá, con un promedio de 0.97 ante el 0-95 que presenta el equipo ‘Matecaña’.

Así estaría hoy la tabla del descenso de 2027 tras el fallo del TAS a favor del Inter de Bogotá en el partido contra América. https://t.co/1naZCJTuIG — José Orlando Ascencio (@josasc) November 12, 2026

Básicamente, ese fallo Inter de Bogotá lo celebra no por su situación en la Liga Betplay, sino que le permite un poco de respiro en esa tabla de descenso. En el campeonato actual, ya está eliminado sin posibilidades de clasificar a cuadrangulares semifinales. Será juez de Santa Fe en la última fecha.

América es el gran perjudicado

Esta resta, tras la resolución del TAS, deja al América en una situación muy complicada y ya no depende de sí mismo para obtener el punto invisible en Liga Betplay y depende de otros resultados.

Además de eso, en la reclasificación también tiene efecto directo, pues con los tres puntos menos queda con 67 unidades y Santa Fe lo presiona a un punto para igualarlo. Esa casilla (segundo, tras Atlético Nacional), daría un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores si no es campeón de la Liga Betplay.

“El Tribunal comunicó únicamente la parte dispositiva de ambos lados. Una vez sean notificados los fundamentos de las decisiones adoptadas, se hará la evaluación jurídica correspondiente con el fin de definir los pasos a seguir, entre los que se encuentra la posibilidad de acudir ante el Tribunal Federal Suizo en procura de la anulación de esta última decisión”, dice América en un comunicado.