“Estuve a 60 segundos de vivirlo”: Fabián Ríos y Catherine Siachoque relatan el ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’

A pocos días del estreno de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, los actores colombianos Catherine Siachoque y Fabián Ríos recordaron el violento ataque ocurrido el pasado 18 de abril durante las grabaciones en Bogotá, un hecho que dejó dos trabajadores muertos y marcó profundamente a toda la producción.

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La historia, que regresa a las pantallas de Telemundo este lunes 16 de noviembre —y llegará un mes después a Disney+ para América Latina—, estuvo a punto de detenerse tras el episodio registrado en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, cerca del Instituto Roosevelt.

Allí fallecieron Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años y productor de transporte, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, conductor oficial de la producción.

En conversación con People en Español, Catherine Siachoque, quien interpreta a la recordada doña Hilda, reconoció que la herida sigue abierta entre sus compañeros.

“Yo creo que es algo que nos marcó a todos, a los que éramos más cercanos tal vez, para siempre. No es que ya pasó y ya quedó allí, nos cambió para siempre”, afirmó la actriz bogotana.

Pese al golpe emocional y a que un sindicato audiovisual pidió en su momento frenar el rodaje para revisar los protocolos de seguridad en calle, el reparto decidió continuar.

Según explicó Siachoque, la determinación contó con el respaldo de los allegados de las víctimas: “La mejor manera de honrarlos es seguir adelante con lo que ellos empezaron, seguir adelante con este proyecto por el que ellos tanto trabajaron. Incluso he hablado con sus familias y opinan que ha sido lo mejor”.

Por su parte, Fabián Ríos reveló en el mismo diálogo que se salvó de presenciar el ataque por cuestión de segundos. De acuerdo con el actor santandereano, un cambio de última hora en el plan de grabación lo alejó del punto exacto en el que ocurrió la agresión.

El agresor atacó por la espalda a sus víctimas. Foto: Tomada de redes sociales.

“Estuve a 60 segundos de que me pasara esa situación a mí porque prácticamente nos cancelaron la locación en los últimos 60 segundos. Estábamos a pocas cuadras de ese lugar”, relató Ríos, quien aseguró haberse ido del sector con una extraña sensación antes de recibir la llamada con la noticia.

“Es lamentable que tal vez dejen sueltas a personas que tengan problemas de esa índole a nivel mental. Es un llamado de atención a los gobiernos y, sobre todo, a las entidades privadas a que tengan mucho cuidado con las personas a las que les dan de alta”, señaló el actor, subrayando que su equipo solo buscaba trabajar y entretener al público.

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Mientras el elenco encabezado por Carmen Villalobos, Majida Issa y Gregorio Pernía se prepara para el lanzamiento televisivo, el proceso judicial sigue su curso en Colombia.

La Fiscalía continúa analizando las cámaras de seguridad del sector para esclarecer la secuencia exacta de los hechos y definir la situación jurídica de dos integrantes del equipo de producción, cuya defensa prepara el argumento de legítima defensa.