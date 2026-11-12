Russell Brand pierde sus cuentas de Facebook e Instagram tras ser condenado por violación: Elon Musk lo defiende en X

La situación judicial y mediática de Russell Brand atraviesa uno de sus momentos más polémicos. El comediante y actor británico, de 51 años, fue condenado a diez años y seis meses de prisión por delitos sexuales contra cuatro mujeres y, pocos días después de ingresar a la cárcel, perdió sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram.

La decisión fue tomada por Meta, propietaria de ambas plataformas, que argumentó que los perfiles incumplían sus normas comunitarias. Sin embargo, mientras sus páginas desaparecieron de estas redes sociales, su cuenta en X, propiedad del empresario Elon Musk, permanece activa y desde allí se difundió un mensaje que volvió a poner al magnate tecnológico en el centro de la controversia.

Russell Brand, famoso actor, condenado a más de 10 años de prisión por graves delitos

Russell Brand en California. Foto: Getty Images for The Recording A

En su perfil de X @rustyrockets, aparecieron capturas de pantalla de las notificaciones enviadas por Meta. En ellas, la compañía informaba que había inhabilitado sus cuentas porque su actividad no cumplía con los estándares de la comunidad. La comunicación advertía que los perfiles ya no podían ser encontrados ni utilizados y que la información asociada sería eliminada permanentemente. También señalaba que no era posible solicitar una nueva revisión de la decisión.

De acuerdo con las explicaciones publicadas sobre las normas de la compañía, sus políticas de integridad de cuentas contemplan restricciones para perfiles pertenecientes a personas cuya actividad fuera de las plataformas pueda representar un riesgo para otros usuarios. En este caso, la decisión se produjo después de que un tribunal británico declarara culpable a Brand de varios delitos sexuales.

La reacción del equipo del comediante llegó precisamente desde la red social que no ha suspendido su perfil. Junto a las capturas de las notificaciones de Meta, la cuenta publicó el siguiente mensaje: “There never was a Russell Brand, according to @Meta. Thank God for @elonmusk. Stay tuned”. En español, la frase puede traducirse como: “Según @Meta, nunca existió un Russell Brand. Gracias a Dios por @elonmusk. Estén atentos”.

Elon Musk, magnate tecnológico. Foto: Getty Images

Reconocido actor de Hollywood enfrentará prisión tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual

Brand se encuentra privado de la libertad en Reino Unido, por lo que el mensaje habría sido difundido por alguien que tiene acceso a su perfil. Después de conocerse el fallo judicial, el empresario calificó de “injusta” la condena impuesta al comediante y expresó públicamente su respaldo.

El proceso que llevó a esta situación comenzó a tomar relevancia pública en septiembre de 2023, cuando una investigación conjunta de The Sunday Times, The Times y el programa Dispatches, de Channel 4, recogió testimonios de mujeres que denunciaron comportamientos sexuales inapropiados y agresiones atribuidas al actor.

Las publicaciones impulsaron investigaciones policiales que posteriormente desembocaron en los cargos penales. Brand negó las acusaciones y sostuvo que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento.

El 5 de noviembre de 2026, después de un juicio de aproximadamente cuatro semanas ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, un jurado lo declaró culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres.

Russell Brand se declaró “no culpable” por cargos de violación y agresión sexual: enfrentará juicio en pocos días

Russell Brand. Foto: Getty Images

Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2009, durante una etapa en la que el británico consolidaba su carrera como comediante, presentador de televisión y actor de cine. El proceso estuvo relacionado con denuncias de seis mujeres y Brand enfrentaba siete cargos: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión indecente. Fue absuelto de dos acusaciones de violación y de un cargo de intento de agresión indecente.

El 9 de noviembre, el juez Joel Bennathan le impuso diez años y seis meses de prisión. Durante la lectura de la sentencia, cuestionó la conducta del comediante y señaló que su fama parecía haber alimentado la creencia de que podía comportarse sin respetar los límites de otras personas.

Después de escuchar la sentencia, Brand fue trasladado a HMP Wandsworth, una prisión ubicada en el suroeste de Londres. Según las condiciones de su condena, deberá cumplir dos tercios de la pena antes de poder acceder a una eventual libertad bajo licencia, lo que representa aproximadamente siete años de reclusión. Además, tendrá que permanecer inscrito de por vida en el registro británico de delincuentes sexuales.